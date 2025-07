TIVOLI – Trekking della Liberazione della Valle dell’Aniene

L’associazione Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene (CLVA) organizza il 13, 14 e 19, 20, 21 settembre 2025 la quarta edizione del trekking.

Quest’anno, oltre al ricordo delle stragi nazifasciste compiute nel 1944 nel territorio, l’associazione dirà NO a tutte le stragi, di civili No alle guerre che si combattono oggi.

“Lo faremo – spiega in un comunicato Ennio Mastroddi, presidente del CLVA – portando con noi la bandiera della pace e la bandiera palestinese; ricordando nei luoghi della memoria le stragi nazifasciste lì avvenute, quelle italiane nei Balcani e in Etiopia e le stragi che l’esercito israeliano perpetra quotidianamente a Gaza e in Cisgiordania; tenendo nelle serate del 13, 19 e 20 settembre 2025 incontri con canzoni, poesie, riflessioni e testimonianze.

Sarà un trekking per conoscere il territorio, l’occupazione tedesca del ’43-’44, la resistenza civile e partigiana; ma anche per manifestare l’avversione contro ogni guerra.

La guerra fa diventare vittime e carnefici, crea indifferenza per le vite altrui, calpesta il principio fondamentale di dignità della vita umana. Ciò che ci chiedono le vittime delle stragi nazifasciste e di tutte le stragi, è mai più guerre.

Quest’anno, quindi, c’è un motivo in più per partecipare, speriamo saremo in tanti a farlo”.

Il trekking si svolgerà in due fine settimana:

· Sabato 13 settembre 2025, 1^ tappa: Tivoli – Aretta – Colle Siccu – Pentema de ju rumitu – Casone

· Domenica 14 settembre 2025, 2^ tappa: Casone – Pratarelle – Aniene – Cineto Romano

· Venerdì 19 settembre 2025, 3^ tappa: Cineto Romano – Roviano – Riofreddo

· Sabato 20 settembre 2025, 4^ tappa: Riofreddo – Oricola – Valle Brunetta – Cervara di Roma

· Domenica 21 settembre 2025, 5^ tappa: Cervara di Roma – Agosta – Madonna della Pace – Subiaco

Si potrà partecipare ad entrambi i fine settimana, ad uno, o soltanto ad una tappa.

La prenotazione è obbligatoria per consentire l’organizzazione di vitto e alloggio e dovrà farsi entro il 7 settembre 2025. Il numero dei partecipanti ad ogni tappa è limitato dai posti letto disponibili. Prima ci si prenota e più si è sicuri di partecipare.

Per maggiori informazioni sul trekking: https://www.clva.it/2025/07/22/clva-per-gaza/

Per la prenotazione inviare mail a: camminoliberazioneaniene@gmail.com