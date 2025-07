GUIDONIA – Michele Venturiello in giunta, Forza Italia: “Il partito è all’opposizione”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Comune, Michele Venturiello in giunta al posto di Claudio Zarro , dal Segretario Comunale di Forza Italia Valerio Massini e dal Capogruppo azzurro in Consiglio Comunale Alfonso Masini riceviamo e pubblichiamo:

“In questi giorni difficili per la nostra città, segnati dall’azzeramento della Giunta comunale, Forza Italia ha scelto di non intervenire a caldo, mantenendo un silenzio responsabile, evitando di alimentare ulteriori polemiche in un contesto già caratterizzato da incertezza e instabilità.

Abbiamo preferito lasciare spazio alla riflessione, consapevoli che ogni parola detta in momenti di confusione politica deve essere misurata e orientata al bene comune, non alla contrapposizione sterile.

Oggi, con lucidità e senso istituzionale, riteniamo sia giusto prendere posizione in modo chiaro.

Forza Italia, dall’inizio di questa amministrazione, ha rispettato con coerenza il mandato che le è stato affidato dai cittadini, restando convintamente all’opposizione dell’attuale maggioranza.

Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo con serietà, trasparenza e spirito costruttivo, ponendoci non come antagonisti pregiudiziali, ma come interlocutori attenti e rispettosi delle istituzioni, sempre orientati al bene della città.

Il nostro impegno è quello di portare avanti un’opposizione vigile, concreta e propositiva, capace di ascoltare la città e tradurre le esigenze dei cittadini in proposte politiche e amministrative.

In questi tre anni abbiamo lavorato in questa direzione, e continueremo a farlo con ancora maggiore convinzione.

In questo contesto, riteniamo opportuno chiarire che la scelta del consigliere Michele Venturiello, eletto con la lista civica Città Nuova ma tesserato di Forza Italia Guidonia Montecelio e candidato al congresso comunale, di accettare la proposta del Sindaco di entrare in Giunta come assessore, è frutto di una decisione personale e non maturata, ovviamente, in modo collegiale con gli organi del partito a livello comunale.

A Michele rivolgiamo l’augurio di buon lavoro, pur ribadendo con assoluta chiarezza la posizione di Forza Italia, che resta convintamente all’opposizione di questa amministrazione civica.

Riteniamo che sia il momento di rimettere al centro dell’azione politica le reali priorità del territorio, guardando con attenzione alle diverse sensibilità che caratterizzano la nostra comunità. Guidonia Montecelio ha bisogno di stabilità, di visione e di una politica che sappia unire, non dividere.

Forza Italia continuerà, come sempre, ad essere presente e attiva: con la voce del Segretario Comunale Valerio Massini e con quella del Capogruppo Alfonso Masini in Consiglio comunale, dove porteremo all’attenzione dell’amministrazione le mancanze, le criticità e le occasioni perse che abbiamo registrato in questi anni.

Lo faremo senza spirito di rivalsa, ma con la determinazione di chi crede che la politica debba tornare a essere uno strumento di servizio per i cittadini.

Con equilibrio, serietà e senso delle istituzioni.

Una ultima considerazione è d’obbligo: la decisione di Mauro Lombardo di chiamare in giunta Michele Venturiello, uomo da sempre legato ai valori del centrodestra e di Forza Italia in particolare, mette definitivamente in luce la fine di questo finto civismo che da tre anni occupa l’istituzione comunale, senza essere capace di esprimere le competenze adeguate e necessarie al buon governo dell’ente locale”.