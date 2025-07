Era in fila davanti all’Ufficio Anagrafe, quando è stato tramortito da un paio di pugni al volto.

E’ accaduto stamane, martedì 29 luglio, in piazza Giacomo Matteotti a Guidonia, sede del Municipio.

La vittima è un 50enne italiano trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 10 l’uomo era all’esterno dell’Ufficio in attesa del suo turno per essere ricevuto dagli impiegati dell’Anagrafe.

I testimoni riferiscono che all’improvviso il 50enne è stato avvicinato da un italiano dall’apparente età di 40 anni.

“Quanto è piccolo il mondo, ti ho trovato finalmente”, avrebbe detto il 40enne – come se avesse un conto in sospeso – prima di sferrare almeno due pugni tanto violenti da far rovinare l’uomo in terra.

Non è chiaro se anche il rivale fosse in fila per richiedere i documenti, oppure se fosse soltanto di passaggio. Fatto sta che dopo l’aggressione il 40enne si è dileguato.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118 della Croce Blu: i sanitari hanno prima visitato il 50enne e, una volta verificate le sue condizioni, lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Tivoli.