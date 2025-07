TIVOLI – Fucile con matricola alterata e cartucce vietate: italiano in manette

Giovedì 24 luglio, nel corso di un mirato servizio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 42 anni per illecita detenzione di arma clandestina.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare all’interno di un casolare in campagna, i militari, hanno trovato l’uomo in possesso di un fucile da caccia mono canna calibro 12 con matricola parzialmente alterata, non censita, nonché 80 cartucce calibro 12, di cui 25 risultate non di libera vendita.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli.