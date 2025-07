Il Comune di Marcellina prosegue nell’iter verso la riqualificazione dello stadio comunale in cui la “SS Pro Marcellina” disputa le partite del Campionato di Terza Categoria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sul piatto della bilancia c’è il finanziamento da 700 mila euro concesso dalla Regione Lazio a dicembre 2024 per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo sportivo comunale secondo il progetto esecutivo redatto dall’Ingegner Pierluigi Pietrangeli con studio a Tivoli per un totale lordo complessivo di 83.867 euro e 68 centesimi.

Ora l’amministrazione è chiamata a superare l’ultimo ostacolo verso la riqualificazione, ossia il vincolo paesaggistico per l’effetto del Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio, il vincolo idrogeologico e l’inserimento dell’area dello stadio all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Per questo giovedì scorso 24 luglio con la determina numero 196 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente dell’Ufficio Tecnico Marco Camacci ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, invitando a parteciparvi i soggetti e le amministrazioni coinvolte, ovvero la Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; Città Metropolitana di Roma Capitale, Ufficio Conferenze di Servizi; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti; Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Lo stadio comunale è situato in Via Roma fuori dal centro abitato, in area destinata, dal vigente Piano Regolatore Generale a Zona F1 – Verde Pubblico.

Sul campo di pozzolana vige anche il vincolo paesaggistico per l’effetto del Piano Territoriale Paesaggistico in quanto lo stadio ricade nelle seguenti zone:

beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche;

protezione dei parchi e delle riserve naturali;

beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto.