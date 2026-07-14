TIVOLI – Cinema, Sport e Inclusione: l’attore Gabriele Di Bello al “Generation Film Fest”

Una serata per parlare di cinema, di sport e di inclusione.

Così venerdì 10 luglio l’attore tiburtino Gabriele Di Bello è stato ospite della quinta edizione del “Generation Film Fest” di Oria, in provincia di Brindisi, la kermesse cinematografica di 3 giorni organizzata con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Oria e realtà imprenditoriali, con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Conoscenza e di Apulia Film Commission, che ha trasformato la città pugliese in capitale del cinema tra red carpet, masterclass e grandi protagonisti del panorama nazionale e internazionale, tra cultura, valorizzazione del territorio inclusione e confronto sui temi sociali.

Gabriele ha partecipato al “Talk d’Autore” insieme all’attrice pluripremiata Donatella Finocchiaro, che nel 2021 ha interpretato il ruolo della mamma nel film “Upside Down”, diretto da Luca Tornatore, ispirato alla storia vera di un ragazzo down che ha partecipato a tre incontri di MMA.

Al dibattito moderato da Nadia Carbone ha partecipato anche l’associazione “Divertendoci Insieme”, impegnata nell’inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità.

Al termine del talk, “Cinema sotto le Stelle” con la proiezione del film “Upside Down” in cui Gabriele interpreta Paolo, un ragazzo con la sindrome di Down che lavora in un ristorante e vive con i genitori.

Un giorno Paolo conosce Armando, un maestro di pugilato, e assistendo agli allenamenti, si appassiona allo sport.

Decide così di intraprendere una carriera da pugile trovando il consenso della madre anche se il padre Lorenzo avrà molti dubbi.

Nel 2024 la pellicola “Upside Down” era stata premiata al festival internazionale “Cinema Senza Barriere” di Mosca come Miglior Film per Ragazzi ed era stata molto apprezzata dal pubblico, composto da studenti e studentesse, docenti, giovani con disabilità e rappresentanti delle associazioni della società civile che organizzano il festival, dal Centro di Informazione ONU e dai ragazzi del Comitato Dante Alighieri della città di Togliatti, giunti appositamente a Mosca a conferma di un interesse trasversale all’approccio italiano alle tematiche di inclusione.

Per questo a marzo 2025, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, l’attore Gabriele di Bello e il regista Luca Tornatore erano stati ospiti dell’Università Linguistica MGLU ad una proiezione del film nella capitale russa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel corso della partecipazione al “Generation Film Fest” di venerdì 10 luglio Gabriele Di Bello ha ricevuto il Premio “Giornale di Puglia SudConnesso Award” dalle mani del direttore della rivista, Daniele Martini.

Il Premio “Giornale di Puglia SudConnesso Award” nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della radio, della musica, dello spettacolo, del giornalismo, delle aziende e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera.

Questa la motivazione del Premio: “Per il talento artistico, la passione e la dedizione dimostrate nel percorso cinematografico e non solo, distinguendosi per la capacità di interpretare i propri ruoli con autenticità, sensibilità e grande professionalità.

Con il suo impegno, Gabriele Di Bello contribuisce a valorizzare l’arte della recitazione, promuovendo la cultura e offrendo al pubblico interpretazioni capaci di emozionare, coinvolgere e lasciare un segno. Con stima e gratitudine, ricordando che…’Di Bello c’è la vita’”.