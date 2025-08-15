FONTE NUOVA – Va in vacanza e viene ucciso per una precedenza

Doveva essere una tranquilla vacanza in famiglia, si è trasformata in tragedia. Franco Perlino, 82enne di Fonte Nuova, ha perso la vita a Gaeta dopo un’aggressione scaturita da una banale lite per una mancata precedenza. L’episodio è avvenuto lunedì 11 agosto in un parcheggio non lontano dal centro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano era alla guida della sua Fiat Panda quando ha avuto un diverbio con un automobilista 50enne della provincia di Napoli. Dopo un acceso scambio di parole, l’uomo è sceso dall’auto e avrebbe colpito con un pugno il finestrino della Panda, mandandolo in frantumi. Perlino, sceso per chiedere spiegazioni, sarebbe stato spintonato con forza, cadendo rovinosamente e battendo la testa.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Formia in condizioni critiche, è deceduto ieri, 14 agosto, per il grave trauma cranico subìto.

L’aggressore – un 45enne di origini napoletane – si era inizialmente allontanato, ma è stato identificato grazie a testimoni e telecamere di sorveglianza. È stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate e danneggiamento.

Con la morte di Perlino, la Procura di Cassino valuterà ora un possibile capo d’imputazione più grave, come l’omicidio preterintenzionale. Disposta l’autopsia, la salma è stata trasferita a Cassino. I funerali si terranno nei prossimi giorni a Tor Lupara.