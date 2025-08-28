TIVOLI – Blitz anti degrado al Bosco del Fauno, raccolti 35 sacchi di rifiuti

Sono stati circa 35 i sacchi di rifiuti raccolti, ieri, 27 agosto durante il programmato intervento di pulizia al Bosco del Fauno, a Tivoli Terme,. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione di volontari delle associazioni Congeav e Retake, oltre alla presenza della vicepresidente del Consiglio Comunale, Silvia Mammola.

L’intervento è durato poche ore, ma ha comunque permesso di rimuovere una quantità significativa di immondizia da una delle aree verdi storiche della zona, spesso segnalata per situazioni di degrado.

“Per troppo tempo il Bosco del Fauno è stato abbandonato all’incuria – si legge in una nota del Comune – ma oggi si avvia un percorso di tutela e valorizzazione per riportarlo al centro della vita della comunità”.

Quello del 27 agosto è il secondo intervento in pochi giorni. Rientra in un programma più ampio di pulizie straordinarie attivato nel corso dell’estate dall’Amministrazione, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente Gianfranco Osimani, del presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini e del sindaco di Tivoli. Obiettivo: riportare attenzione a zone della città rimaste per anni senza interventi strutturali.