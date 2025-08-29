TIVOLI – Gelato e biscotti al pizzutello: la Sagra diventa gourmet

Dalla tradizione contadina all’innovazione gastronomica, la Sagra del Pizzutello si rinnova e porta in tavola inedite delizie a base della celebre “uva corna” di Tivoli. L’edizione di quest’anno segna il debutto di un vero protagonista tra i prodotti tipici: il gelato artigianale al pizzutello, una novità assoluta che ha subito conquistato curiosi e golosi.

Accanto al gelato, spazio anche a una gustosa confettura e per finire il “Palmirello”, un biscotto vegano e senza glutine, sfornato dal Forno Petrini, che utilizza l’uva pizzutello come ingrediente d’eccellenza.

Queste e altre novità sono state presentate, in serata, – con assaggi gratuiti – a conclusione del convegno-conferenza stampa dedicato alla 77° edizione della Sagra del pizzutello, alla presenza del sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, e dei produttori locali, sotto l’egida di Slow Food.

Dal pergolato alla tavola: il pizzutello tra storia e gusto

Un tempo simbolo decorativo dei palazzi storici, dove i pergolati adornavano terrazze e cortili, oggi il pizzutello si reinventa protagonista di creazioni gourmet. La Sagra celebra questa trasformazione con un ricco programma di eventi, degustazioni e appuntamenti culturali.

Il programma della Sagra

Venerdì 29 agosto

Apertura straordinaria del Museo del Pizzutello (via della Sibilla)

Mostra fotografica “Immagini della tradizione” alle Scuderie Estensi

Sabato 30 agosto

Visite guidate gratuite agli Orti del Pizzutello, al Santuario di Ercole Vincitore e agli Orti Estensi (in collaborazione con l’Istituto VILLÆ)

(in collaborazione con l’Istituto VILLÆ) In Piazza Garibaldi, nel pomeriggio, ritorna il Mercato della Terra promosso da Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

A seguire musica popolare con le tamburellare di Tivoli, Sant’Angelo Romano e Palombara, e cena conviviale in piazza

Aggiornamento meteo – visite spostate al pomeriggio

A causa delle previsioni avverse per la mattina, le visite guidate agli Orti del Pizzutello si terranno nel pomeriggio:

Ore 16:00 – Itinerario: dal Museo del Pizzutello alla Valle dell’Inferno – Grande cascata

Ore 17:00 – Itinerario: dal Museo del Pizzutello a Strada degli Orti e Strada del Tartaro

Il Punto di incontro: Museo del Pizzutello, Via della Sibilla 33; rientro a Piazza Rivarola con navetta gratuita

Inoltre, alle 17:00 è prevista una visita guidata al Santuario di Ercole Vincitore, con partenza da Piazza San Nicola

Domenica 31 agosto – Gran finale

Tradizionale benedizione delle uve

Sfilata del carro con tralci di pizzutello, trainato da cavalli

Musica con la Banda Musicale Città di Tivoli e le Majorettes Tiburstars Tivoli

In serata, concerto dei Frankie & Canthina Band in Piazza Garibaldi