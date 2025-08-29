TIVOLI – Gelato e biscotti al pizzutello: la Sagra diventa gourmet

Dalle nuove delizie gourmet al pizzutello alle visite guidate e sfilate tradizionali: un weekend di gusto, cultura e musica a Tivoli

Dalla tradizione contadina all’innovazione gastronomica, la Sagra del Pizzutello si rinnova e porta in tavola inedite delizie a base della celebre “uva corna” di Tivoli. L’edizione di quest’anno segna il debutto di un vero protagonista tra i prodotti tipici: il gelato artigianale al pizzutello, una novità assoluta che ha subito conquistato curiosi e golosi.

Accanto al gelato, spazio anche a una gustosa confettura e per finire il “Palmirello”, un biscotto vegano e senza glutine, sfornato dal Forno Petrini, che utilizza l’uva pizzutello come ingrediente d’eccellenza.

Queste e altre novità sono state presentate, in serata, – con assaggi gratuiti – a conclusione del convegno-conferenza stampa dedicato alla 77° edizione della Sagra del pizzutello, alla presenza del sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, e dei produttori locali, sotto l’egida di Slow Food.

Dal pergolato alla tavola: il pizzutello tra storia e gusto

Un tempo simbolo decorativo dei palazzi storici, dove i pergolati adornavano terrazze e cortili, oggi il pizzutello si reinventa protagonista di creazioni gourmet. La Sagra celebra questa trasformazione con un ricco programma di eventi, degustazioni e appuntamenti culturali.

Il programma della Sagra

Venerdì 29 agosto

  • Apertura straordinaria del Museo del Pizzutello (via della Sibilla)
  • Mostra fotografica “Immagini della tradizione” alle Scuderie Estensi

 Sabato 30 agosto

  • Visite guidate gratuite agli Orti del Pizzutello, al Santuario di Ercole Vincitore e agli Orti Estensi (in collaborazione con l’Istituto VILLÆ)
  • In Piazza Garibaldi, nel pomeriggio, ritorna il Mercato della Terra promosso da Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene
  • A seguire musica popolare con le tamburellare di Tivoli, Sant’Angelo Romano e Palombara, e cena conviviale in piazza

Aggiornamento meteo – visite spostate al pomeriggio
A causa delle previsioni avverse per la mattina, le visite guidate agli Orti del Pizzutello si terranno nel pomeriggio:

  • Ore 16:00 – Itinerario: dal Museo del Pizzutello alla Valle dell’Inferno – Grande cascata
  • Ore 17:00 – Itinerario: dal Museo del Pizzutello a Strada degli Orti e Strada del Tartaro
Il Punto di incontro: Museo del Pizzutello, Via della Sibilla 33; rientro a Piazza Rivarola con navetta gratuita

Inoltre, alle 17:00 è prevista una visita guidata al Santuario di Ercole Vincitore, con partenza da Piazza San Nicola

Domenica 31 agosto – Gran finale

  • Tradizionale benedizione delle uve
  • Sfilata del carro con tralci di pizzutello, trainato da cavalli
  • Musica con la Banda Musicale Città di Tivoli e le Majorettes Tiburstars Tivoli
  • In serata, concerto dei Frankie & Canthina Band in Piazza Garibaldi

