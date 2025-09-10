In riferimento all’articolo NEROLA MONTEFLAVIO MONTORIO – Dimensionamento scolastico, i sindaci montani ricevuti in Regione, dai sindaci di Monteflavio Giovanni Ugolini, di Montorio Romano Vincenzo Ponzani, di Nerola Domenico Lelli, di Petrella Salto Gaetano Micaloni, di Fiamignano Filippo Lucentini, di Pescorocchiano Mario Gregori, di Torricella Eliana Passacantando, Roccasinibalda Stefano Micheli e di Colle di Tora Otello Loreti, riceviamo e pubblichiamo:

“Ai genitori e ai cittadini dei Comuni di Petrella Salto, Fiamignano, Pescorocchiano, Torricella, Roccasinibalda, Colle di Tora, Montorio Romano, Monteflavio e Nerola.

Si porta a conoscenza delle popolazioni interessate che l’incontro svoltosi oggi alle ore 11:30 con l’Assessore Regionale del Lazio con delega alla Scuola, dott. Giuseppe Schiboni, in merito al ripristino delle segreterie degli istituti scolastici dei nostri Comuni – a seguito delle Sentenze del TAR Lazio e del recente orientamento del Consiglio di Stato – non ha prodotto alcun risultato concreto.

I Sindaci hanno chiesto con forza all’Assessore il rispetto delle sentenze e l’adozione immediata degli atti necessari per il ripristino delle segreterie soppresse a causa degli accorpamenti, che – alla luce delle pronunce del TAR – risultano oggi del tutto illegittimi.

È stato ribadito da tutti come le istituzioni scolastiche rappresentino il fulcro della vita di ogni comunità e siano determinanti per la sopravvivenza stessa dei territori.

Si è inoltre sottolineato che i Comuni coinvolti si trovano in zone montane e aree interne, realtà che, secondo le stesse linee guida regionali sul dimensionamento scolastico, meritano specifici strumenti di tutela.

Si è fatto appello alla sensibilità politica, necessaria per affrontare un tema così delicato, che non può essere ridotto a una semplice questione numerica, poiché ciò penalizza proprio i territori che invece necessitano di maggiore attenzione.

Nonostante ciò, l’Assessore non ha assunto alcun impegno concreto, limitandosi a concludere l’incontro con un laconico: «Ci aggiorniamo tra 7/10 giorni».

I Sindaci ritengono inaccettabile questo atteggiamento e non possono permettere che le ragioni delle nostre comunità – oggi legittimate da una sentenza immediatamente esecutiva – vengano ignorate.

Pertanto, si invitano i genitori e tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione in vista dell’organizzazione di una manifestazione di protesta presso la sede della Regione Lazio, che verrà programmata nei prossimi giorni.

Seguiranno aggiornamenti, contando sullo spirito di partecipazione di tutti”.