Era inciampata in una buca poco visibile finendo all’ospedale.

Per questo ora il Comune di Guidonia Montecelio risarcisce una donna di 73 anni rimasta vittima di uno dei tanti avvallamenti sparsi sul manto stradale della Città dell’Aria.

E’ quanto stabilisce numero 64 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 16 settembre dalla dirigente dell’Ufficio Sinistri Paola Piseddu e pubblicata all’Albo Pretorio ieri, lunedì 22 settembre.

Con l’atto viene stanziata la somma di 9.762 euro e 60 centesimi da liquidare alla 73enne residente a Tivoli. Si tratta del risarcimento danni subiti a seguito della caduta avvenuta il 22 gennaio 2017 in via Cavour 90, una delle strade principali del quartiere di Villanova di Guidonia.

L’11 febbraio scorso il Tribunale Civile di Tivoli ha accertato la responsabilità dell’Ente, riconoscendo alla 73enne tiburtina la somma di 5.129,35 euro come sorte, interessi e rivalutazione monetaria oltre 1.317,06 euro anticipo della parcella del Consulente Tecnico d’Ufficio, oltre 3.316 euro e 19 euro per le spese legali.

La somma di 9.762,60 è stata riconosciuta come Debito Fuori Bilancio lo scorso 28 luglio dal Consiglio comunale di Guidonia Montecelio.