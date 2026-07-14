SANT’ORESTE – Scomparso da una settimana: chi ha visto Andrea?

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il 49enne potrebbe essere a bordo della sua Dacia Duster nera

Si sarebbe allontanato da casa a bordo della sua auto e ha fatto perdere le sue tracce.

Di Andrea Amori, 49 anni, non si hanno più notizie da una settimana, per questo ieri – lunedì 13 luglio – i familiari hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Andrea è scomparso dalla sua abitazione di Sant’Oreste il 7 luglio, giorno in cui ha avuto l’ultimo contatto con i familiari. 

Potrebbe essere a bordo della sua Dacia Duster di colore nero, quindi anche la sua auto parcheggiata altrove potrebbe dare indicazioni utili.

La targa della vettura è: EK 471 DK.

Alto un metro e 65 per 60 chilogrammi, Andrea è di corporatura minuta, ha occhi marroni, capelli corti castani e barba incolta.

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Le ricerche e l’attenzione sono estese a tutto il territorio limitrofo, con particolare riguardo per le stazioni dei treni, le fermate di bus e metro, e le strutture ospedaliere.

Chiunque ritenga di averlo avvistato o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare tempestivamente i seguenti recapiti:

 Numero Unico di Emergenza: 112

 Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi: 388 189 4493.

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