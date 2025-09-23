TIVOLI – 102 anni per Maria Virdis: gli auguri dell’Amministrazione

Tiburno Quotidiano / 23 Settembre 2025

Nata a Bono, in Sardegna, nel 1923, ha scelto la nostra città tanti decenni fa, lavorando e costruendo una famiglia

Ieri Tivoli ha festeggiato una sua cittadina: Maria Virdis, che ha raggiunto il traguardo dei 102 anni.
Nata a Bono, in Sardegna, nel 1923, ha scelto la nostra città tanti decenni fa, lavorando e costruendo una famiglia.

La sua storia attraversa il Novecento: da giovanissima ha lavorato nella sartoria della ex Pirelli, negli anni duri della guerra, cucendo maschere antigas. Ancora oggi mantiene la curiosità e la forza che l’hanno sempre accompagnata: legge libri di storia, recita il Rosario, segue la Messa domenicale in televisione, contempla la natura intorno a casa.

L’Amministrazione comunale di Tivoli, a nome dell’intera città, esprime gratitudine e affetto a Maria, testimone preziosa di valori autentici e di una vita che continua a donare insegnamenti.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Proroga Tari 2025 e nuove agevolazioni per chi adotta un cane

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 