MENTANA – Controlli dei carabinieri, sanzionate tre officine

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

L’operazione, svoltasi nel comune di Mentana, ha interessato in particolare le arterie nevralgiche del centro abitato, secondo le direttive strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, svoltesi nel pomeriggio e nella serata del 18 settembre, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un avviso orale, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato individuato all’interno di una sala slot del centro cittadino e, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 110 grammi di hashish suddivisi in più dosi, una dose di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 150 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata del 20 settembre.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno inoltre denunciato 11 persone. In particolare:

Due 28enni italiani sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida di veicoli senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio;

Due uomini, un 20enne e un 68enne, sono stati trovati alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l;

Un 45enne e un 18enne, fermati durante un controllo stradale, sono stati trovati rispettivamente in possesso di un pugnale e di un coltello. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli perché gravemente indiziati del reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere;

Un 36enne è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi e circa 300 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato poiché gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti;

Un 20enne italiano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione ed è stato denunciato per evasione.

In collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monterotondo, sono stati effettuati controlli approfonditi in tre autofficine del comune di Mentana. In tutti e tre i casi sono state riscontrate irregolarità e i titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico dell’Ambiente. In particolare:

In due officine è stato accertato lo scarico illecito di reflui industriali nella rete fognaria, in assenza di autorizzazioni;

In un’altra officina è stato rilevato il deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non.

Oltre alle denunce, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 17.500 euro.

Infine, 12 persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Sono stati sequestrati complessivamente 20 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 260 persone e controllato più di 200 veicoli. Sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale superiore a 6.300 euro. Tre patenti di guida sono state ritirate: due per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per utilizzo del telefono cellulare durante la guida.