TIVOLI – Un libro sul percorso giubilare delle sette chiese della Città

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17:00, nella Sala Conferenze del Museo della Città di Tivoli, sarà presentato il volume “Tivoli. Crocevia di Storia e Fede”, edito dalla Casa Editrice Vision srl con il contributo della Regione Lazio.

Il libro ripercorre il tradizionale percorso giubilare delle sette chiese di Tivoli, che prende avvio dalla Basilica di San Lorenzo, eretta sull’area del Foro Romano di epoca augustea e custode della più antica Mensa Ponderaria e si snoda tra i vicoli storici della città fino a giungere al Santuario della Beata Vergine delle Grazie-Madonna di Quintiliolo.

Un itinerario che, accanto alle tappe religiose, contribuisce a esaltare un territorio turistico di eccezionale valore, che comprende i celebri siti UNESCO – Villa Adriana e Villa d’Este – e il suggestivo Santuario di Ercole Vincitore, restituendo l’immagine di una Tivoli “scrigno di meraviglie”, crocevia tra Roma e la Valle dell’Aniene.

«Il Giubileo – sottolinea in un comunicato il Sindaco Marco Innocenzi – è l’occasione per unire spiritualità e riscoperta delle nostre radici. Con questo volume invitiamo cittadini e visitatori a conoscere Tivoli attraverso un itinerario che ne esalta l’identità storica, unendo religione, cultura e arte. È un modo per restituire l’immagine di una comunità che, nel corso degli oltre 3000 anni di storia, ha saputo custodire e tramandare un patrimonio unico, oggi messo a disposizione di chi desidera avvicinarsi a Tivoli con sguardo nuovo e consapevole».

Un’anteprima della presentazione sarà ospitata a Roma, in occasione della partecipazione del Comune di Tivoli alla XVIa edizione del World Tourism Event, Salone Internazionale del Turismo dedicato alle destinazioni con siti UNESCO, in programma a Roma, presso Santo Spirito in Sassia.