TIVOLI – Il Comune revoca il patrocinio: annullati gli eventi culturali alle Scuderie Estensi

Avrebbero dovuto essere 4 giornate all’insegna di mostre, cultura, arte e musica in uno dei luoghi simbolo della città.

Ma gli eventi di “TIVOLIcult” alle Scuderie Estensi non ci saranno.

Ad annunciarlo in un comunicato stampa diffuso ieri, mercoledì 24 settembre, è la Libera Università Igino Giordani – APS che ha annullato gli appuntamenti in programma da oggi, giovedì 25 settembre, e nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre “a seguito della revoca del patrocinio comunale a tre delle quattro giornate e della concessione gratuita delle Scuderie Estensi comunicata a meno di due giorni dall’avvio della manifestazione”.

“Il venir meno del patrocinio – si legge nel comunicato stampa – ha comportato l’immediata applicazione di costi di concessione per l’uso degli spazi comunali.

Tale spesa, a causa anche di un aumento esponenziale delle tariffe per l’utilizzo dei luoghi della cultura di Tivoli, risulta oggi insostenibile non solo per la nostra Associazione, ma per molte altre realtà culturali cittadine che, come noi, operano senza scopo di lucro. Dopo mesi di lavoro organizzativo e di investimenti economici già sostenuti – dalla conferma degli artisti alla stampa dei manifesti e del materiale promozionale – ci troviamo costretti, nostro malgrado, a rinunciare alle iniziative previste a Tivoli”.

“La LUIG – prosegue la APS nel comunicato – opera da vent’anni per la promozione culturale del territorio e mai, in tutta la sua storia, si era trovata a dover gestire una simile situazione, che ci pone in profondo imbarazzo nei confronti di volontari, collaboratori, artisti, autori e di tutte le persone che, dietro le quinte o come protagonisti, avevano già dato la propria disponibilità a partecipare.

Siamo rammaricati e, allo stesso tempo, impotenti, perché questa decisione non dipende dalla nostra volontà.

Rimangono confermate le date previste per metà ottobre a Villa Adriana, mentre gli appuntamenti cancellati saranno ripianificati e riproposti in nuove date e sedi, che verranno comunicate appena possibile”.

“Questa improvvisa revoca – sottolinea la LUIG – mette in luce le crescenti difficoltà nel realizzare iniziative culturali a Tivoli, dove l’assenza di un sostegno stabile e di procedure condivise, unita a un costante e significativo aumento dei costi di concessione degli spazi comunali, rischia di scoraggiare non solo la LUIG ma tutte le associazioni e i gruppi che, da anni, garantiscono alla città un’offerta culturale di qualità, con il concreto pericolo di impoverire il tessuto artistico e sociale del territorio.

Dal 2017, ad eccezione dell’anno di sospensione dovuto alla pandemia, LUIG ha sempre partecipato con entusiasmo al Settembre tiburtino e a tante altre iniziative promosse dalle amministrazioni, contando sul patrocinio comunale e sulla disponibilità gratuita degli spazi. Grazie a queste condizioni è stato possibile offrire alla cittadinanza eventi di qualità a ingresso libero, pur sostenendo – con le nostre risorse – le spese di promozione, il compenso degli artisti e i costi tecnici necessari alla realizzazione delle iniziative. Oggi, la mancanza di tali presupposti mette seriamente a rischio la continuità di iniziative che da anni contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale di Tivoli.

La Libera Università Igino Giordani – APS, pur profondamente dispiaciuta, ribadisce il proprio impegno a proseguire nella promozione della cultura e auspica che in futuro possano essere adottate modalità più trasparenti, tempestive e rispettose del lavoro delle realtà culturali, nell’interesse dell’intera comunità”.