PONTE MAMMOLO – Venditore abusivo ferisce gli agenti col cacciavite: arrestato

Quando gli hanno chiesto i documenti ha estratto un cacciavite tirando fendenti alla cieca.

Per questo gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno arrestato un venditore abusivo nei pressi della stazione Metro di Ponte Mammolo, estrema periferia Est.

Secondo una nota del Corpo, il personale del IV Gruppo Tiburtino, supportato dalle Unità Speciali Gssu e Spe, era impegnato in uno dei blitz antiabusivismo commerciale organizzati nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre invarie zone della città.

A Ponte Mammolo, nei pressi della stazione Metro, gli agenti hanno fermato l’ambulante e una volta accertato che fosse abusivo stavano procedendo al sequestro di oltre 1300 articoli.

Ma il venditore abusivo ha minacciato, aggredito e ferito con un cacciavite gli agenti. Il bilancio complessivo dei blitz antiabusivismo commerciale della Polizia di Roma Capitale è di oltre 3500 articoli tra occhiali, bigiotteria, dispositivi elettronici, capi di abbigliamento e accessori, in parte contraffatti.

Nel I Municipio, dal Colosseo al Centro Storico, gli agenti del I Gruppo Centro e del GSSU hanno posto sotto sequestro un ingente quantitativo di merce, bloccando e denunciando anche due borseggiatrici, che avevano derubato una suora pochi minuti prima. Il personale è riuscito a recuperare la refurtiva, restituendola alla vittima.

A Tor Pignattara, in azione le pattuglie del V Gruppo Prenestino, che hanno sequestrato centinaia di prodotti venduti illegalmente e sanzionato i venditori abusivi.