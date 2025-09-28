TIVOLI – Coppia di asini recuperata da guardie zoofile, volontari e cittadini

Attimi di panico oggi pomeriggio, domenica 28 settembre, per le strade di Villa Adriana, dove due asini vagavano liberi.

E’ stata fondamentale la rete tra cittadini e volontari per recuperare i due equidi, rintracciare il proprietario e riconsegnarli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è iniziato verso le ore 15,30, quando i due asini – un maschio e una femmina – sono stati avvistati mentre vagavano nella zona di via Umbria.

Pare sia stata una famiglia residente a mettere gli animali al sicuro legati, affinché non finissero nella strada scongiurando eventuali incidenti, e nel frattempo sono state allertate la Polizia Locale e la Polizia di Stato.

I primi a intervenire sul posto sono stati i volontari dell’associazione di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati” insieme alle guardie zoofile della “Accademia Kronos” e all’incaricato del sindaco per la tutela degli animali Antonello Livi.

A quel punto, è stata attivata la macchina delle ricerche per rintracciare il proprietario, evitando così la cattura e il trasferimento in un centro specializzato previsti nei casi di animali vaganti in strada.

“Verso le 18,30 abbiamo rintracciato il proprietario – spiega Antonello Livi – e gli abbiamo riportato gli asinelli al guinzaglio: è stata un’operazione tutt’altro che semplice in quanto soprattutto il maschio scalciava.

Anche stavolta la rete tra cittadini e volontari ha funzionato: ringrazio tutti per la straortdinaria collaborazione che ha permesso di non stressare particolarmente i due animali”.