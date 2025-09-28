TIVOLI – Coppia di asini recuperata da guardie zoofile, volontari e cittadini

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 29 Settembre 2025

I due animali sono fuggiti dal recinto

Attimi di panico oggi pomeriggio, domenica 28 settembre, per le strade di Villa Adriana, dove due asini vagavano liberi.

E’ stata fondamentale la rete tra cittadini e volontari per recuperare i due equidi, rintracciare il proprietario e riconsegnarli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è iniziato verso le ore 15,30, quando i due asini – un maschio e una femmina – sono stati avvistati mentre vagavano nella zona di via Umbria.

Pare sia stata una famiglia residente a mettere gli animali al sicuro legati, affinché non finissero nella strada scongiurando eventuali incidenti, e nel frattempo sono state allertate la Polizia Locale e la Polizia di Stato.

I primi a intervenire sul posto sono stati i volontari dell’associazione di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati” insieme alle guardie zoofile della “Accademia Kronos” e all’incaricato del sindaco per la tutela degli animali Antonello Livi.

A quel punto, è stata attivata la macchina delle ricerche per rintracciare il proprietario, evitando così la cattura e il trasferimento in un centro specializzato previsti nei casi di animali vaganti in strada.

“Verso le 18,30 abbiamo rintracciato il proprietario – spiega Antonello Livi – e gli abbiamo riportato gli asinelli al guinzaglio: è stata un’operazione tutt’altro che semplice in quanto soprattutto il maschio scalciava.

Anche stavolta la rete tra cittadini e volontari ha funzionato: ringrazio tutti per la straortdinaria collaborazione che ha permesso di non stressare particolarmente i due animali”.

