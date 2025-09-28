Calcio – Il Villalba sorride, le altre rallentano

Settimana grigia per le compagini del quadrante nord-est della provincia di Roma impegnate nel Girone B di Promozione.
La Nova 7 si ferma sull’1-1 contro lo Sporting San Cesareo, mentre il Villa Adriana strappa uno 0-0 sul campo del Futbol Montesacro.
L’unico acuto arriva dal Villalba Ocres Moca 1952, che espugna il campo della Vis Subiaco con un netto 5-2, confermandosi squadra solida e cinica sotto porta.
Il Monterotondo 1935 nvece pareggia 1-1 contro il Bellegra, lasciando la sensazione di una squadra ancora in cerca della giusta identità.
Il Palombara crolla per 3 a 0 in casa della Gregoriana.
Per Vis Subiaco e Monterotondo, l’avvio di stagione resta deludente.
In Eccellenza, pareggio esterno anche per la Tivoli Calcio 1919, bloccata sull’1-1 dal Colleferro. I tiburtini scivolano così all’undicesimo posto in classifica, con 5 punti in altrettante gare.
Il campionato è ancora lungo, ma alcune formazioni dovranno cambiare marcia al più presto.
(Daniele Di Cerbo)