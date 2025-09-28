Calcio – Il Villalba sorride, le altre rallentano

Settimana sottotono per le squadre del nord-est romano: solo il Villalba conquista i tre punti, pareggi per le altre.

Settimana grigia per le compagini del quadrante nord-est della provincia di Roma impegnate nel Girone B di Promozione.

La Nova 7  si ferma sull’1-1 contro lo Sporting San Cesareo, mentre il Villa Adriana strappa uno 0-0 sul campo del Futbol Montesacro.

L’unico acuto arriva dal Villalba Ocres Moca 1952, che espugna il campo della Vis Subiaco con un netto 5-2,  confermandosi squadra solida e cinica sotto porta.

Il Monterotondo 1935 nvece pareggia 1-1 contro il Bellegra, lasciando la sensazione di una squadra ancora in cerca della giusta identità.

Il Palombara crolla per 3 a 0 in casa della Gregoriana.

Per Vis Subiaco e Monterotondo,  l’avvio di stagione resta deludente.

In Eccellenza,  pareggio esterno anche per la Tivoli Calcio 1919,  bloccata sull’1-1 dal Colleferro.  I tiburtini scivolano così all’undicesimo posto in classifica, con 5 punti in altrettante gare.

Il campionato è ancora lungo, ma alcune formazioni dovranno cambiare marcia al più presto.

 

(Daniele Di Cerbo)

