MONTEROTONDO – Spaccio al parco pubblico, arrestati due 15enni

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo (RM), nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, due 15enni, poiché gravemente indiziati di spaccio.

I fatti risalgono alla tarda serata del 25 settembre, allorquando i Carabinieri della Stazione di Monterotondo, nel corso di una pattuglia, hanno notato i due giovani compiere degli strani movimenti nei pressi di un parco pubblico nel centro del comune eretino. L’immediato intervento ed i successivi approfondimenti ispettivi hanno consentito di rinvenire una busta termo-sigillata contenente 60 grammi di hashish, suddivisi in più pezzi ed oltre 15 grammi di marijuana, anche questa già suddivisa e pronta allo smercio. Espletate le formalità di rito e dopo aver informato i rispettivi genitori, i due 15enni sono stati tradotti presso il Centro di Prima accoglienza “Virginia Agnelli” di Roma, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile capitolina, in attesa dell’udienza di convalida fissata per il 27 settembre.