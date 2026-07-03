FONTE NUOVA – Al via i tirocini per ragazzi con disabilità

C’è un valore che va oltre un contratto, una mansione o un tirocinio: è quello di sentirsi parte di una comunità.

È da questo principio che prende forma il progetto avviato lunedì 1° giugno a Fonte Nuova per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, offrendo loro l’opportunità di mettersi alla prova in contesti professionali reali e di costruire un percorso di crescita personale e di autonomia.

Per molti dei ragazzi coinvolti si tratta della prima esperienza in un contesto lavorativo reale, un passaggio che significa autonomia, fiducia e una maggiore partecipazione alla vita quotidiana del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Abilmente con Tutti” insieme a “Pro&Com” – Associazione Professionisti e Commercianti di Fonte Nuova, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha già portato all’attivazione di una decina di tirocini formativi all’interno di altrettante attività commerciali del territorio.

Hanno aderito al progetto Alibrandi Lavorazione Carni, Gioielleria Bon, Colpo di Grazia Parrucchiera, Ristorante La Lanterna Perugina, Ristorante Lo Scorfano Allegro, Bar Pasticceria Vitelli, Overclimbing, Pasticceria Montebianco e il Maneggio di Marco, in via Salvatoretto.

Attività che hanno scelto di aprire le proprie porte ai tirocinanti, offrendo loro un’esperienza concreta nel mondo del lavoro.

Nei negozi e nelle attività coinvolte si sta creando anche un rapporto quotidiano fatto di piccole abitudini, collaborazione e accoglienza che va oltre il semplice tirocinio.

I primi riscontri sono stati positivi.

Secondo quanto riferito dai promotori, i titolari delle attività coinvolte hanno apprezzato l’impegno, la serietà e la disponibilità dimostrati dai ragazzi, sottolineando anche la loro voglia di imparare e di mettersi in gioco.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra le due associazioni: “Pro&Com” mette a disposizione la rete di commercianti e professionisti del territorio, mentre “Abilmente con Tutti” segue i ragazzi e le loro famiglie durante tutte le fasi del percorso di inserimento lavorativo, accompagnandoli passo dopo passo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della normativa nazionale e regionale dedicata all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità ed è sostenuta dall’Amministrazione comunale.

A dare il via al progetto è stata l’assessora alle Politiche Sociali Cecilia Vitelli, coadiuvata da Fulvia Moriconi e supportata da Stefania Terri.

«L’obiettivo è chiaro: offrire ai ragazzi con disabilità l’opportunità di imparare un mestiere, crescere professionalmente e integrarsi a pieno titolo nella comunità – dichiara l’assessora Cecilia Vitelli -. Fonte Nuova dimostra ancora una volta che l’inclusione si costruisce con azioni concrete, mettendo al centro le persone e la collaborazione tra pubblico, terzo settore e imprese».

Per le famiglie il progetto rappresenta un passaggio concreto verso una maggiore indipendenza dei propri figli, ma anche un segnale di inclusione reale all’interno della comunità.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di “Pro&Com”, Pina D’Amico, neopresidentessa dell’associazione da febbraio 2026.

«Un modello virtuoso che unisce formazione, lavoro e territorio, con la convinzione che l’inclusione passi anche dal riconoscimento del valore di ciascuno nel mondo del lavoro», dichiara D’Amico.

Sulla stessa linea il presidente di “Abilmente con Tutti” e portavoce delle famiglie, Mario Zagolin, che evidenzia i risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra associazioni, Amministrazione comunale e imprese del territorio.

«Ci siamo recati dall’assessora Vitelli a inizio anno con quella che era sempre e solo stata una speranza, ma abbiamo avuto la prova che quando c’è volontà, collaborazione e persone che lavorano seriamente, tutto può pian piano concretizzarsi.

Il progetto sta dando risultati inaspettati: i ragazzi sono entusiasti nel rendersi utili, i commercianti beneficiano realmente del rapporto umano con loro, e noi famiglie vediamo i nostri figli impiegati in contesti di forte umanità e normalità», dichiara Mario Zagolin, portavoce delle famiglie e presidente di “Abilmente con Tutti”.

Un’esperienza che, al di là dei numeri, sta contribuendo a costruire un’idea diversa di inclusione: non come percorso parallelo, ma come presenza reale nella vita quotidiana della città.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione “Abilmente con Tutti”, “Pro&Com” – Associazione Professionisti e Commercianti di Fonte Nuova, oppure l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fonte Nuova.