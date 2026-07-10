GUIDONIA – L’accoltellato operato nella notte: è grave, ma non in pericolo di vita

E’ stato operato d’urgenza nella notte il 37enne italiano che nella serata di ieri, giovedì 9 luglio, è stato accoltellato a Villalba di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli: le sue condizioni sono sempre considerate gravi, ma non è in pericolo di vita.

Il caso ora è al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile di Roma intervenuti dopo i primi accertamenti effettuati dagli agenti del Commissariato di Tivoli.

Il complesso di case popolari di largo Trieste a Villalba di Guidonia

Per ricostruire la dinamica dei fatti e movente dell’aggressione, fino a notte fonda i poliziotti hanno eseguito sopralluoghi nel tratto di strada compreso tra il complesso di case popolari di largo Trieste e via Catania, a Villalba di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’aggressione si è consumata verso le ore 19,40 di ieri nel cortile del comprensorio di alloggi Erp di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio, dove il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è cresciuto.

Passanti e residenti lo avrebbero visto discutere animatamente con due persone per poi accasciarsi a terra, colpito alle spalle da una coltellata all’altezza del rene sinistro.

Il 37enne è stato aiutato da un amico che lo ha immediatamente trasportato a bordo di una vettura verso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Durante il tragitto il 37enne avrebbe perso parecchio sangue, per questo l’amico ha fermato l’auto sulla via Tiburtina a Villa Adriana e attirato l’attenzione di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio in transito verso Roma.

Il personale sanitario ha subito prestato le prime cure al ferito, trasportandolo al pronto soccorso del nosocomio di via Parrozzani con una vasta emorraggia

Sia ai medici che agli investigatori il 37enne ha giurato di non conoscere l’aggressore.

Le indagini continuano.