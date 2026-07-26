ROMA – Intrappolati nel traffico sull’auto rubata: due Latinos in manette

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa nella Capitale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini stranieri, un 36enne di origini cubane e un 33enne di origini peruviane, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.

Nel tardo pomeriggio, un equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito lungo via Nomentana, ha notato un’autovettura con due persone a bordo e ha deciso di procedere a un controllo.

Il conducente del veicolo, tuttavia, non ha ottemperato all’alt intimato dai militari, accelerando bruscamente la marcia. Ne è scaturito un inseguimento stradale protrattosi per le vie cittadine, fino a Corso Trieste. Qui, a causa dell’intenso traffico veicolare, i due fuggitivi sono stati costretti ad abbandonare l’automobile al centro della carreggiata per tentare di dileguarsi a piedi.

I Carabinieri si sono immediatamente lanciati al loro inseguimento, riuscendo a raggiungerli e a bloccarli definitivamente.

I successivi e immediati accertamenti sul veicolo hanno permesso di appurarne la provenienza illecita: l’auto è risultata infatti rubata lo scorso 1° luglio ed è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.