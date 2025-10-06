In fiamme il camion carico di frutta e verdura

Paura oggi pomeriggio, lunedì 6 ottobre, sul Grande Raccordo Anulare di Roma per l’incendio di un camion in transito.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 15.30 all’altezza del chilometro 10+200 corsia esterna.

Sul posto è intervenuta una squadre del distaccamento di Prati e l’AB6 che sono riuscite a domare le fiamme che avevano avvolto il camion che trasportava frutta e ortaggi.

Il conducente non risulta ferito.

Il traffico è stato temporaneamente canalizzato su una corsia per consentire lo spegnimento e la messa in sicurezza del mezzo.