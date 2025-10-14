SANT’ANGELO ROMANO – L’ultimo saluto al tre volte sindaco Angelo Gabrielli

Si terranno domani pomeriggio, mercoledì 15 ottobre, i funerali di Angelo Gabrielli, tre volte sindaco di Sant’Angelo Romano.

La funzione sarà celebrata alle ore 15 nella chiesa di Santa Liberata dal parroco don Adrian Lupu e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Cornacchia sarà presente con il Gonfalone, come spetta agli ex amministratori pubblici.

Angelo Gabrielli si è spento all’alba di ieri, lunedì 12 ottobre, dopo una lunga malattia nella sua abitazione all’età di 83 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ex dipendente di una Asl di Roma, Angelo Gabrielli inizia la carriera politica nel Partito Socialista Italiano e nel 1990 viene eletto sindaco per la prima volta.

Nel 1994 si avvicina al Centrodestra, facendo politica attiva a Sant’Angelo Romano sempre con la lista civica.

Nel 1995 è consigliere di opposizione, il 13 giugno 1999 stravince le elezioni amministrative e viene eletto ancora una volta sindaco all’età di 57 anni con una lista civica.

Il suo mandato si conclude il 5 marzo 2004 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Tuttavia alle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004 Angelo Gabrielli viene riconfermato per la terza volta sempre con una lista civica.

Anche in questo il suo mandato si interrompe il 30 giugno 2008 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Continuerà la politica attiva e sarà eletto ancora consigliere comunale nel 2009 e nel 2014. Una passione che non si è mai spenta fino a quando ne ha avuto la forza.