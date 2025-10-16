CAPENA – Omicidio del giostraio, tre giovani indagati dalla Procura

La Procura della Repubblica di Tivoli, dopo preliminari accertamenti, ha iscritto nel registro degli indagati tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, per il delitto di omicidio

commesso a Capena ai danni di CENA Stefano, deceduto il 14/10/25, dopo la violenta aggressione subita lo scorso 5 ottobre.

Con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Monterotondo e della Stazione di Capena, sono in corso approfondite indagini al fine di chiarire l’esatta dinamica del fatti, il movente dell’azione criminale e individuare gli altri concorrenti nell’azione criminale.

Si procederà, inoltre, ad autopsia per determinare con esattezza cause e modalità della morte di Stefano Cena.

