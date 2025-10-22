TIVOLI GUIDONIA – Laboratorio di Cineforum all’Istituto tecnico “Volta”

La scuola trasformata in una arena aperta gratuitamente alla città per la visione dei migliori film di oggi e di ieri.

E’ soltanto uno degli obiettivi di “La Settima Arte”, il progetto promosso dall’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” nelle sedi di Tivoli e di Guidonia.

Si tratta di un Laboratorio di Cineforum che vede come protagonisti gli studenti dell’Istituto diretto da Maria Cristina Berardini chiamati a potenziare la propria coscienza critica attraverso la visione di film basati su tematiche sociali, come la disabilità o l’omosessualità, e su eventi storici attuali, come le guerre in Ucraina e a Gaza.

Due le grandi novità del progetto coordinato dalla professoressa Antonietta Palozza, vice preside della sede di via Sant’Agnese 46 a Tivoli, e dal professor Massimiliano De Sena, vice preside della sede di via Rita Levi Montalcini 75 a Guidonia dell’Istituto “Volta”.

La prima novità è l’essere rivolto gratuitamente a tutti i cittadini dei territori di Tivoli e Guidonia, invitati a vivere questo momento di incontro e scambio di idee che inizierà lunedì 10 novembre e terminerà il 25 maggio 2026.

La seconda è il ruolo centrale riservato agli studenti che prima di ogni proiezione presenteranno al pubblico il contesto storico e sociale del film e al termine coordineranno il successivo dibattito.

“Il progetto Cineforum – spiega la docente Antonietta Palozza – nasce dall’esigenza e dal desiderio di stimolare i discenti a comprendere l’importanza di acquisire e / o potenziare una coscienza critica e di crescere a livello personale e sociale.

La nostra scuola promuove l’educazione alla cittadinanza, alla diversità, al rispetto dei diritti umani e alla legalità, e “la settima arte” può davvero risvegliare gli animi di giovani menti, favorendo un clima di socializzazione, di empatia, di immaginazione e di libero pensiero, consentendo loro di godere appieno della strepitosa forza “dell’immagine in movimento”.

La “settima arte” per emozionare ed emozionarci sempre”.

“E’ un progetto – aggiunge il professor Massimiliano De Sena – che vuole promuovere la cultura cinematografica come importante veicolo che permetta ai nostri giovani di riflettere su tematiche sociali e storiche di rilievo, allo scopo di sensibilizzarli soprattutto al confronto di idee.

È davvero una grande occasione”.

DATE, SEDI E PROIEZIONI

– 10 novembre ore 16,45 Auditorium Guidonia: “Roma città aperta” di Roberto Rossellini;

– 24 novembre ore 16,45 Aula Magna Tivoli: “Noi siamo infinito” di Stephen Chbosky;

– 15 dicembre 2025 ore 16,45 Auditorium Guidonia: “Green Book” di Peter Farrelly;

– 12 gennaio 2026 ore 16,45 Aula Magna Tivoli: “Guido che sfidò le Brigate Rosse” di G. Ferrara;

– 26 gennaio 2026 ore 16,45 Auditorium Guidonia: “Freedom Writers” di Richard LaGravenese;

– 9 febbraio 2026 ore 16,45 Aula Magna Tivoli: “Stranizza d’Amuri” di Giuseppe Fiorello;

– 23 febbraio 2026 ore 16,45 Auditorium Guidonia: “I cento passi” di Marco Tullio Giordana;

– 9 marzo 2026 ore 16,45 Aula Magna Tivoli: “Il sorpasso” di Dino Risi;

– 23 marzo 2026 ore 16,45 Auditorium Guidonia: “Klondike” di Maryna Er Gorbach;

– 13 aprile 2026 ore 16,45 Auditorium Guidonia: “Il Caimano” di Nanni Moretti;

– 27 aprile 2026 ore 16,45 Aula Magna Tivoli: “Wonder” di Stephen Chbosky;

– 11 maggio 2026 ore 16,45 Auditorium Guidonia: “Il giardino di limoni” di Eran Riklis;

– 25 maggio 2026 ore 16,45 Aula Magna Tivoli: “Will Hunting Genio Ribelle” di Gun Van Sant.