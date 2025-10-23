SAN CESAREO – Domani rubinetti a secco per 7 ore

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, venerdì 24 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di San Cesareo.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via dei Villini, via Tevere, via dei Lecci, via dei Platini, via dei Tigli, via Po, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
-
via dei Villini.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.