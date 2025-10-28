GUIDONIA – Carambola di auto in Centro: addio cabina delle fototessere

Un’auto tampona una vettura in sosta che finisce contro la cabina delle fototessere e che a sua volta urta un altro veicolo parcheggiato.

E’ il singolare incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, in viale Roma a Guidonia Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 17,15 all’altezza del civico 65 della strada principale del centro cittadino.

Una Audi condotta da una 52enne italiana ha tampinato una Mercedes Classe A in sosta nell’area adiacente alla fermata del bus.

Nell’urto la Mercedes è carambolata sul marciapiede travolgendo la cabina per le fototessere che è uscita dalla sede ed è finita a sua volta contro una Toyota in sosta, mentre la Classe A ha terminato la corsa addosso ad un albero. Per fortuna, soltanto tanto spavento e nessun ferito.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Sis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Gli agenti hanno accertato che la conducente dell’Audi stava effettuando una manovra per parcheggiare dietro alla Mercedes, ma il freno non avrebbe funzionato.

La cabina delle fototessere è stata rimossa in quanto pericolante e portata via.