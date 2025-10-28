GUIDONIA – Rifiuti abbandonati in strada: gli ispettori ambientali sulle tracce dello “zozzone”

Ancora un abbandono di rifiuti lungo il marciapiede di via Magnolie, a Colle Fiorito di Guidonia.

Questa volta, però, potrebbero esserci elementi utili per risalire al responsabile.

E’, infatti, intervenuta una pattuglia del Nucleo Tutela Ambiente-Fedra che ha proceduto a ispezionare i sacchi e verificarne il contenuto.

Sembra che gli ispettori ambientali abbiamo rinvenuto elementi utili alla loro “tracciabilità” e, quindi, c’è la possibilità di procedere alla contestazione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro per l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico.

La Tekneko, prontamente attivata, ha già provveduto a rimuovere i rifiuti.

Stando agli ultimi report relativi all’attività svolta dal Nucleo Tutela Ambiente-Fedra, in coordinamento con la Polizia Locale, sono 174 i verbali contestati ai trasgressori, per un totale di 48.550,00 euro.