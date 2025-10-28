Il grande pubblico lo ha visto all’ultimo David di Donatello come candidato miglior attore non protagonista per “Parthenope”, il film di Paolo Sorrentino presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024.

Ma Peppe Lanzetta da oltre mezzo secolo è un attore di teatro e cinema stimato a livello nazionale e internazionale.

Il prossimo 30 novembre Lanzetta sarà al Teatro comunale Dario Vittori di Montecelio con “L’urlo – Lettera a Pasolini” tra i protagonisti di “Incontri Proibiti 2025”, un festival autofinanziato, prodotto da JuJu Entertainment, in collaborazione con La Compagnia degli Innamorati Erranti e l’Associazione Germinale.

L’attore regista e scrittore Mario Eleno

L’artista e produttrice Alessia Magliacane

La Direzione Artistica è firmata da Mario Eleno e Alessia Magliacane, la Direzione Organizzativa è del regista Sergio Fedeli.

La piccola attrice Etra Fedeli

Una rassegna di quattro incontri volta alla valorizzazione e all’arricchimento culturale della Città di Guidonia Montecelio, in programma tra il 9 novembre e l’11 gennaio 2026 quando al Teatro comunale Dario Vittori la kermesse si concluderà con lo spettacolo “Chiamatemi Ghiacciaio”, una lettera all’umanità nell’epoca della crisi ecologica più grave, affidata alla giovanissima voce di Etra Fedeli.

Il primo spettacolo è “L’incendio – Lettera a Django” in scena al Teatro Chisciotte di Montecelio il 9 novembre alle ore 18,30 dedicato alle popolazioni rom e sinti, quindi la rassegna si apre sotto il segno della giustizia sociale, a difesa di una delle tante minoranze etniche bistrattate, perché come diceva il Presidente Sandro Pertini: “Senza giustizia sociale non c’è libertà”.

“Incontri Proibiti 2025” è prodotto da JuJu Entertainment, la società di Alessia J Magliacane, con sede a Napoli, Parigi e Rio de Janeiro, che dopo solo un anno dalla sua costituzione ha già segnato la sua presenza in Italia e all’estero con numerosi artisti coinvolti e in un numero sempre più alto di contesti culturali, dai festival alle rassegne di cinema, dalle produzioni teatrali alla distribuzione cinematografica internazionale, dai premi letterari ai tanti circoli di lettura di appassionati in tutto il paese, dagli spettacoli a vocazione umanitaria alla musica lirica, la danza e il balletto.

Subito dopo il successo delle produzioni per grande pubblico nella rassegna Bellissima alla Colombaia di Luchino Visconti a Ischia, a luglio e agosto, e al lungo ciclo di film, musica e libri con Blow-up sull’Adriatico, è il momento della collaborazione con la Compagnia degli Innamorati erranti di Mario Eleno e Manuela Mosè nei teatri e nelle location di Guidonia e Montecelio.

La rassegna “Incontri proibiti” vuole ricordare le parole e i pensieri che spesso la storia ha affidato alle lettere dei protagonisti.

“L’idea ci è venuta – ricorda Mario Eleno – quando con Alessia abbiamo organizzato a Cava de’ tirreni una mostra molto importante per la Palestina, che Alessia già portava in giro da tempo in altri posti, e nella quale ho immaginato una situazione da check-point a Gaza che ha suscitato grande emozione anche nei partecipanti palestinesi tra i quali voglio ricordare il compianto Ali Rashid, parlamentare palestinese in Italia e personaggio indimenticabile per chi abbia a cuore la storia e la cultura di quel popolo e della pace tutta intera”.

“Con Mario abbiamo avuto l’opportunità di collaborare in maniera proficua e con grande riscontro – aggiunge Alessia J Magliacane, che al momento è in Brasile per alcune produzioni cinematografiche – in occasione di un omaggio a Frantz Fanon per il centenario della nascita, unico appuntamento italiano a Napoli, con Gina Annunziata, Miguel Mellino e Valeria Saggiomo, in presenza della figlia Mireille [Mireille Fanon Mendès-France è non solo un personaggio notissimo nel mondo statunitense, al fianco, ad esempio, di Angela Davis di recente, ma è stata anche delegata ONU per la Palestina per un lungo periodo negli scorsi anni”.

Di lì, dalla lettura appassionata della lettera di dimissioni che l’allora psichiatra Frantz Fanon rese al Ministro della salute algerino nel 1956, letta da Mario Eleno alla Sala delle mura greche dell’Orientale di Napoli, nell’incontro del 26 e 27 giugno di quest’anno, nasce il ciclo delle lettere nella bottiglia che è il tema dei quattro incontri della rassegna Incontri proibiti 2025 di Guidonia Montecelio..

Si comincia con il trio di Carmelo Tartamella, di certo il più grande chitarrista jazz e manouche italiano, reduce dal successo newyorkese della scorsa primavera, con un omaggio a Django Reinhardt e letture di Mario Eleno (Incendio: lettera a Django, domenica 9 novembre, 18.30, Teatro Chisciotte di Montecelio).

Il noto attore Peppe Lanzetta

Si prosegue con il grande Peppe Lanzetta e il suo spettacolo “L’urlo: lettere a Pier Paolo Pasolini”, accompagnato sul palco da Francesco Rubino alla chitarra, in uno spettacolo che ha ottenuto grande successo di critica e di pubblico la scorsa estate e attualmente in tournée in Italia (Teatro comunale Dario Vittori di Montecelio, 30 novembre, 18.30).

L’attore Daniele Fedeli

A seguire, il concerto-spettacolo Wave: lettere a Tom Jobim, del chitarrista di Rio de Janeiro, Bruno Scantamburlo, noto in Italia, oltre che per le sue tante apparizioni pubbliche nei vari festival di jazz, anche per essere l’importante seconda chitarra delle tournée di Toquinho, con interventi e letture di Daniele Fedeli e Manuela Mosè (15 dicembre, 20.30, Teatro Chisciotte di Montecelio).

“Siamo convinti che oggi l’avanguardia artistica debba coinvolgere il livello nazional-popolare, per ritrovare gusto e creatività laddove il conformismo e il basso livello degli spettacoli stanno invece dominando, grazie anche a uno sperpero di risorse pubbliche senza precedenti in Italia”, chiosa Mario Eleno, co-direttore artistico di questo primo importante esperimento nel Lazio.

“Sono particolarmente contenta di essere ancora nel Lazio, dopo molte iniziative a Roma e una proficua collaborazione con i comuni del litorale romano per proporre assieme ad artisti internazionali, e assieme ad amici come Gli Innamorati erranti e Peppe Lanzetta, una visione d’autore sul mondo e sul futuro”, conclude Alessia J Magliacane.

La Magliacane sottolinea l’importanza di questa sfida “per la quale JuJu entertainment investe solo risorse proprie con l’obiettivo di unire la capacità imprenditoriale al progetto artistico, senza inutili e populismi e ingombranti assistenzialismi, come abbiamo fatto, ad esempio, di recente in Toscana, con l’associazione AMAT di Francesca Lazzeroni a Firenze e con il Balletto di Siena diretto da Marco Batti, e come facciamo da anni a Parigi e a Los Angeles con produzioni indipendenti”.

Incontri Proibiti 2025

Direzione Artistica Mario Eleno e Alessia Magliacane

Direzione Organizzativa Sergio Fedeli

Produzione JuJu Entertainment In collaborazione con La Compagnia degli Innamorati Erranti e Associazione Germinale

– 9 novembre 2025 ore 18:30

Teatro Chisciotte

“L’incendio – Lettera a Django” con Carmelo Tartamella e il suo trio, e con Mario Eleno

– 30 novembre 2025 ore 18:30

Teatro Comunale Dario Vittori

“L’urlo – Lettera a Pasolini” con Peppe Lanzetta

– 15 dicembre 2025 ore 20:30

Teatro Chisciotte

“Wave – Lettera a Jobim” con Bruno Scantamburlo e il suo duo, e con Daniele Fedeli e Manuela Mosè

– 11 gennaio 2026 ore 18:30

Teatro Comunale Dario Vittori

“Chiamatemi Ghiacciaio – Lettera all’umanità” con Etra Fedeli

Info e prenotazioni 3914093323