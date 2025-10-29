GUIDONIA – “Ho mal di pancia”, era un infarto: i medici salvano la vita al pensionato

All’inizio ha pensato che la frittura di pesce gli fosse stata indigesta, ma col trascorrere delle ore la compagna ha cominciato a preoccuparsi.

E’ stata lei quasi a costringerlo ad una visita dal medico di base per accertare l’origine di quel dolore al pettorale sinistro.

Era un infarto in corso e un’ora dopo era in sala operatoria.

E’ la storia di buona sanità raccontata al quotidiano on line Tiburno.Tv da Antonio Mancinella, pensionato di 70 anni di origine romagnola da 4 anni residente a Guidonia Centro insieme alla compagna e a Margherita, la loro setter di 8 anni.

Antonio Mancinella insieme a Margherita, setter di 8 anni: stamane prima passeggiata dopo l’infarto

L’uomo è stato letteralmente salvato grazie all’intuito del medico di base e ai sanitari del Reparto Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Tutto ha inizio mercoledì 15 ottobre.

L’uomo è a pranzo a casa insieme alla compagna e sta mangiando una frittura di pesce.

“All’improvviso – racconta Antonio Mancinella – ho avvertito un dolore al pettorale sinistro e mi è passato l’appetito”.

Il 70enne ha smesso di essere un fumatore 34 anni fa alla nascita della prima dei suoi tre figli che vivono in Svezia.

Ha sempre goduto di ottima salute, ma soprattutto non è mai stato cardiopatico.

Per questo non si allarma.

E non lo fa nemmeno quando il dolore – seppur lieve – persiste tutta la notte in maniera costante.

“Il braccio sinistro non era indolenzito, anche per questo escludevo l’infarto”, spiega.

Dopo una mattinata di richieste insistenti da parte della compagna, alle ore 13 di giovedì 16 ottobre Antonio Mancinella si è convinto a recarsi allo studio del medico curante, il Dottor Daniele Di Cerbo a Guidonia Centro, una lunga esperienza ospedaliera alle spalle come anestesista e rianimatore.

I parametri della pressione risultano normali, tuttavia il medico sospetta il peggio, per questo decide di approfondire la situazione e attivare subito il canale d’urgenza.

Con la richiesta di Ecg urgente, Antonio Mancinella viene accompagnato dalla compagna al pronto soccorso di Tivoli e sottoposto immediatamente ad elettrocardiogramma ed esami di routine: una coronaria è completamente ostruita, l’altra lo è per l’80%.

Il 70enne ha un infarto in corso, per questo viene trasferito nel Reparto di Cardiologia diretto dal Dottor Carmine Musto, operato d’urgenza alla coronaria ostruita e ricoverato nella Unità Operativa Semplice di Terapia Intensiva Cardiologica.

Sabato 18 ottobre va a buon fine anche l’intervento alla seconda coronaria e mercoledì 22 Antonio Mancinella viene dimesso.

Stamane, mercoledì 29 ottobre, il pensionato è uscito di casa per la prima passeggiata insieme alla sua Margherita.

“Ho sbagliato a sottovalutare il dolore e ad attendere 24 ore prima di farmi visitare – rivela il pensionato – Ringrazio la mia compagna, il medico di base e i sanitari del Reparto Cardiologia di Tivoli, che funziona benissimo”.