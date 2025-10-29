GUIDONIA – Installati 100 cestini per la raccolta delle deiezioni canine

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Guidonia Montecelio informa di aver avviato l’installazione di 100 cestini per la raccolta delle deiezioni canine in aree e spazi pubblici, dove sono maggiori le occasioni di socializzazione, con l’obiettivo di ridurre il loro abbandono.
in una nota stampa l’Amministrazione comunale informa, inoltre, di aver avviato il progetto di una campagna di sensibilizzazione per promuovere comportamenti responsabili in tema di decoro urbano.
Sono già stati contattati i Dirigenti scolastici per raccogliere la loro disponibilità alla condivisione dell’iniziativa all’interno degli istituti.