GUIDONIA – Il comunale intitolato “Stadio Città dell’Aria”

Si chiamerà “Stadio Città dell’Aria” lo stadio comunale di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la delibera numero 141 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata lunedì 27 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

Con l’atto viene approvata l’intitolazione dello stadio comunale che sarà effettuata anche tramite apposizione di una targa visibile al pubblico passaggio nell’impianto che ospita le gare del Campionato di Serie C in cui è impegnata la “Guidonia Montecelio 1937 FC”(CLICCA E GUARDA LA PLANIMETRIA).

La delibera stabilisce inoltre che alla curva venga attribuita la denominazione “Alessandro Guidoni”, il generale della Regia Aeronautica al cui nome è stata intitolata la Città, alla tribuna coperta la denominazione di “Montecelio” e alla tribuna ospiti “Aniene”.

Per scegliere la denominazione dell’impianto sportivo l’amministrazione comunale aveva lanciato informalmente un sondaggio attraverso i canali social istituzionali e i nomi più proposti per dare visibilità alla città erano risultati essere sostanzialmente due: “Alessandro Guidoni” e “Città dell’Aria”, oltre ad opzioni come “Corniculum”, l’antico nome del borgo di Montecelio, “Arma dell’Aeronautica”, “Cipriano e Meneghello”, in ricordo dei due piloti dell’Aeronautica che pochi anni fa hanno perso la vita proprio a Guidonia, “Valle dell’Aniene”, e “Samuele Di Palma” ragazzo amatissimo a Villanova, scomparso ad agosto 2021.