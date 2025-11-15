GUIDONIA - Studente e pusher, 15enne preso con due etti di hashish

Ha 15 anni, è italiano, studia e “arrotonda” vendendo dosi di “fumo” ai coetanei.

E’ l’identikit dell’adolescente che stamattina, sabato 15 novembre, è stato fermato a Villanova di Guidonia con due etti di hashish dagli agenti del Commissariato di Tivoli e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Roma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 11 gli investigatori della Squadra della Polizia Giudiziaria del Commissariato tiburtino hanno notato il 15enne in atteggiamenti sospetti in piazza Risorgimento, meglio nota coma la “piazzetta vecchia” di Villanova.

Immediatamente bloccato, il minorenne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e a quel punto la perquisizione si è estesa presso l’abitazione del minore.

In casa i poliziotti hanno rinvenuto quasi 200 grammi di hashish in parte suddivisi in dosi già pronte per la vendita e in parte in panetti destinati al taglio.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti inoltre bilancini di precisiuone e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza.

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minori di Roma ha disposto il sequestro della sostanza lasciando l’adolescente indagato in stato di libertà.