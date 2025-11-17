TIVOLI – Il paziente picchia gli infermieri: caos al pronto soccorso

Era stato notato in strada in stato di agitazione mentre danneggiava auto in sosta.

Per questo è stato trasportato in ospedale, dove invece se l’è presa col personale sanitario.

Ennesima aggressione al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli da parte di un paziente ai danni degli infermieri.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20 di ieri sera, domenica 16 novembre, e il protagonista sarebbe un 24enne ucraino già noto come paziente psichiatrico.

Pare che il ragazzo sia giunto su un’ambulanza del 118 scortata da una volante della Polizia di Stato che lo aveva rinvenuto in strada in stato di agitazione psicomotoria.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il 24enne avrebbe dato in escandescenza quando l’infermiera di turno lo ha svegliato per effettuare il prelievo del sangue.

A quel punto il paziente ha iniziato a inveire a voce alta, è andato in bagno e ha danneggiato alcuni oggetti, quindi ha iniziato a sbattere la testa contro la porta, aggredendo verbalmente e fisicamente il personale sanitario intervenuto.

Ad avere la peggio è stato un Infermiere di 28 anni e un Autista del 118 di 45 anni, aggrediti dal 24enne con sputi, strattonamenti e lancio di oggetti e presidi sanitari.

Il giovane è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volanti e accompagnato in Commissariato.