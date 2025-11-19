ROMA EST – Autobus colpito da un sasso: denunciato un ghanese

Nella notte, verso le ore 4:30, l’autista del bus linea Atac N5 in servizio sulla tratta Piazza Venezia – Palmiro Togliatti, ha dovuto interrompere la marcia in via Filippo Smaldone angolo via Giacomo Bresadola, quando il veicolo è stato improvvisamente colpito da un grosso sasso che ha provocato la rottura del vetro della porta anteriore.

Nessuno è rimasto ferito.

L’autista ha poi allertato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che transitavano in quel momento.

I Carabinieri hanno fermato identificato un uomo, un 32enne del Ghana, senza fissa dimora e con precedenti, che è stato denunciato perché gravemente indiziato di essere l’autore del danneggiamento e della conseguente interruzione di pubblico servizio.

L’autobus è dovuto rientrare in deposito.