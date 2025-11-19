TIVOLI – Cavo tranciato durante i lavori per la nuova scuola materna: quartiere al buio

Black out al cosiddetto “Triangolo”, il complesso di case popolari dell’Ater di via Gugliemo Marconi e via Enrico Fermi, a Villa Adriana.
Uno scorcio del cantiere della nuova scuola dell’infanzia nel complesso Ater denominato “Il Triangolo”
A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv sono alcuni residenti a detta dei quali le strade sono al buio da domenica 9 novembre.
“Sono piene di buche – raccontano gli abitanti – percorrerle di sera rappresenta un duplice rischio, soprattutto per le persone anziane: quello di inciampare e cadere, o di essere aggredite da malintenzionati”.
Il progetto del nuovo polo scolastico in costruzione a Villa Adriana
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il black out della pubblica illuminazione al “Triangolo” deriverebbe da un cavo tranciato per errore durante i lavori per la realizzazione del polo per l’infanzia, un’opera finanziata da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del valore complessivo di 2.998.500 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Pare che nella demolizione di un vecchio muro sia stato tranciato per errore anche il cavo di alimentazione dell’impianto della pubblica illuminazione.
Contattato telefonicamente dalla redazione di Tiburno.Tv, il Comune di Tivoli assicura che domani, giovedì 20 novembre, a distanza di 11 giorni dall’inizio del black out, interverranno i tecnici di “Engie Italia Spa”, la società che gestisce il servizio della pubblica illuminazione a Tivoli.
“Abbiamo telefonato a chi di dovere fin da subito – concludono i residenti nel complesso Ater di Villa Adriana – ma la situazione è ancora la stessa”.