MONTEROTONDO – Istituite le “piazze culturali” per le esibizioni degli artisti di strada

L’obiettivo dichiarato è valorizzare il tessuto urbano e promuovere la cultura e l’aggregazione sociale, individuando modalità e spazi idonei all’esibizione di artisti di strada.

Così l’amministrazione comunale di Monterotondo ha individuato tre cosiddette“piazze culturali”, intese come spazio dove è possibile effettuare esibizioni di arte di strada, spettacoli che sono considerati grande attrattiva culturale e turistica in numerose città italiane ed europee.

Lo stabilisce la delibera numero 346 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – votata all’unanimità ieri, martedì 18 novembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.

Con l’atto vengono designate spazi per le esibizioni Piazza Baden Powel, Piazza Togliatti e Piazza della Ferriera (c.d. piazza Galattica).

Il provvedimento prende spunto da importanti Comuni italiani che hanno previsto la mappatura delle postazioni in cui è possibile esibirsi e l’utilizzo di una piattaforma online dove registrarsi con facilità.

E’ il caso di Firenze, Bologna, Torino, Ferrara (che organizza da oltre 30 anni un festival che attrae centinaia di migliaia di visitatori ogni anno), Trieste, Brescia, Ravenna, Padova e numerosi altri che hanno impiegato provvedimenti volti a semplificare e ampliare la possibilità di esibirsi in spettacoli di strada.

Si tratta di un percorso di facilitazione burocratica per gli artisti che si esibiscono in questa particolare arte e che potranno richiedere gli spazi in modo semplificato ed immediato, anche tramite strumenti informatici quali le applicazioni digitali, nell’ottica di una maggiore aderenza agli indirizzi di attuazione dell’agenda digitale della pubblica amministrazione.

Così la giunta ha demandato alla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona l’adozione dei provvedimenti per l’individuazione di strumenti informatici (applicazioni digitali innovative) facilitatori della gestione delle Piazze e la predisposizione di un regolamento per l’utilizzo delle stesse.