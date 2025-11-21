MENTANA – Virginia La Torre è tra i primi 10 Migliori Sommelier d’Italia

È considerata un astro nascente nel settore, anche se vi ha fatto ingresso soltanto nel 2020.

Si chiama Virginia La Torre, 39 anni, sposata e mamma di 3 bambini, vive a Mentana ed è una sommelier della delegazione AIS (Associazione Italiana Sommelier) di Colli della Sabina.

Virginia La Torre e il giornalista RAI Gianluca Semprini

Sabato 15 novembre Virginia si è classificata tra i primi dieci al Concorso Ais Miglior Sommelier d’Italia 2025 tenutosi alla Stazione Leopolda di Firenze.

Una conferma per la 39enne mentanese che per il secondo anno consecutivo raggiunge una posizione di grande prestigio.

Nel 2024, infatti, Virginia aveva stabilito due record in un’unica performance: unica donna ad aver portato per la prima volta Ais Lazio alla finale nazionale per sommelier.

Stavolta tra i migliori 10 solo due donne: Virginia La Torre, appunto, e la vincitrice del Concorso Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc 2025, la fiorentina Ilaria Lorini di AIS Toscana, premiata dall’AIS Nazionale rappresentata dal presidente Sandro Camilli.

Nel 2020 Virginia si è formata nei corsi della storica Associazione Italiana Sommelier che si svolgono anche a Mentana nella Delegazione AIS Colli della Sabina.

Frequentando questi corsi ha scoperto un grande talento che la sta portando lontano ma soprattutto, come annuncia lei stessa dal palco, intervistata dal giornalista RAI Gianluca Semprini, l’ha spinta con il supporto del marito a rilevare un vigneto e presto imbottiglierà il primo vino.

Il percorso per arrivare sul palco è duro, si arriva tra i primi 10 sommelier attraverso una severa selezione fatta di questionari, degustazioni e relazioni dove viene valorizzata la cultura personale del sommelier che deve conoscere tutto su vini, vitigni, territori, metodi di produzione e caratteristiche di ogni denominazione, personaggi del mondo del vino e tecniche dell’abbinamento cibo-vino.

Una conoscenza a tutto tondo dove poter far emergere la propria professionalità ed esperienza. Il tutto in forma anonima.