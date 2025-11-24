MONTEROTONDO – Ospedale, via alla gara per realizzare il Serd in “Passeggiata”

La Asl Roma 5 ha indetto la procedura negoziata per assegnare i lavori per la realizzazione del nuovo Serd dell’Ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo, che prevede un investimento complessivo di 718.134 euro e 88 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la delibera numero 2182 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, lunedì 24 novembre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

L’atto fa seguito al progetto esecutivo redatto dalla “MB25 Srl” per un importo di 31.260 euro e 5 centesimi e alle indagini geognostiche e geofisiche realizzate dallo Studio Tecnico di Geologia Applicata per un importo pari a 7 mila euro.

ll progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura prefabbricata in un’area a circa 250 metri di distanza dall’Ospedale e sullo stesso Viale di Bruno Buozzi dove ha sede il nosocomio eretino.

L’attuale sede del Servizio per le Dipendenze Patologiche in via delle Fornaci a Monterotondo

Il progetto prevede innanzitutto la demolizione della struttura prefabbricata di Via delle Fornaci a servizio dell’attuale SERD dotata di 12 stanze e 5 bagni, con la realizzazione della nuova struttura prefabbricata, secondo le indicazioni suggerite dal dottor Giuseppe Nicolò, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.

In una relazione inviata lo scorso 23 dicembre 2024 il dottor Nicolò ha richiesto che il nuovo Serd sia dotato di 14 locali ed almeno 5 bagni, oltre ad un gabbiotto/stanza per la vigilanza all’ingresso principale e un’area per lo stoccaggio di rifiuti sanitari/speciali.

Nella stessa relazione il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ha inoltre richiesto una stanza aggiuntiva per l’operatore psicologo e una stanza doppia per effettuare gruppi terapeutici, che attualmente vengono effettuati presso i locali di un Centro Anziani a Monterotondo per provvisoria e gentile concessione.

D’altronde, a confermare la necessità di una nuova struttura adeguata sono anche i numeri.

Nell’anno 2024 il Serd ha espletato qualcosa come 45.018 prestazioni, tra somministrazione della terapia sostitutiva, monitoraggio urine con drug-test, visite mediche, visite psichiatriche, colloqui psicologici, gruppi psicoterapeutici e psicoeducativi.

Inoltre su un totale di 387 utenti, 105 sono stati i nuovi pazienti presi in carico, oltre ai 255 pazienti già in carico, e a 27 pazienti in consulenza e accertamenti.

Nell’ultimo anno il numero di utenti è aumentato del 27% e l’attuale sede non è più sufficiente.