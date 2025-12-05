FIANO ROMANO – Convegno sui Disturbi dell’Apprendimento: la prima uscita di “Azzurro Donna”

Ieri, giovedì 4 dicembre, al Castello Ducale Orsini di Fiano Romano si è tenuto l’evento “ADHD-DSA Un Luna Park di Emozioni”, un appuntamento che ha saputo trasformarsi in un momento di ascolto, informazione e intensa partecipazione civica.

Una serata molto partecipata che ha unito istituzioni, professionisti, famiglie e cittadini in un grande abbraccio collettivo sul tema dell’ADHD e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Un momento del convegno di ieri a Fiano Romano

L’iniziativa, organizzata da Azzurro Donna Fiano Romano, ha visto alla guida Claudia Leoni, recentemente nominata responsabile locale del movimento.

A rendere il pomeriggio un autentico viaggio tra informazioni, testimonianze e riflessioni, il contributo qualificato dei relatori: Dottoressa Maria Grazia Mannetti, Dirigente Medico Psichiatra ASL Roma 4, del Dottor Salvatore Rizzato, dirigente medico psichiatra TSMREE Braccian, della Dottoressa Cristina Lemme, Presidente dell’Associazione ADHD Italia, e della Dottoressa Elisabetta Vecchi, assistente sociale.

La segretaria cittadina Vanessa Paniccia tra gli onorevoli di Forza Italia Battilocchio e Simeoni

La prima uscita pubblica di Azzurro Donna è stata resa possibile grazie al sostegno della segretaria di Forza Italia Fiano Romano, Vanessa Paniccia, che ha coordinato l’intera macchina organizzativa con energia e precisione e del giovane Francesco Tozzi, coordinatore dei Giovani di Forza Italia.

Fondamentale anche il supporto di Pamela Pierotti, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, che ha seguito e incoraggiato il lavoro della squadra locale contribuendo in modo decisivo alla riuscita dell’iniziativa.

A conferma della rilevanza dell’evento la presenza istituzionale gli onorevoli Alessandro Battilocchio, Giorgio Simeoni, Fabio Capolei e Catia Polidori, in diretta da Parigi.

In un comunicato stampa Forza Italia evidenzia la partecipazione al convegno anche delle forze della coalizione di centrodestra locale, in particolare dalla Lega.

“Segno di una comunità politica capace di fare squadra quando si parla di salute, educazione e diritti dei più giovani – si legge nel comunicato stampa – Molto significativa la partecipazione dell’amministrazione comunale di Fiano Romano, rappresentata da assessori e consiglieri. Una presenza trasversale che ha dimostrato, ancora una volta, che su temi così sensibili non esistono bandiere politiche: esiste solo il dovere di dare risposte concrete alle famiglie”.

“Questa risposta così forte – ha commentato la segretaria di Forza Italia Fiano Romano Vanessa Paniccia – dimostra quanto il territorio avesse bisogno di un momento come questo. La nostra squadra è pronta e vuole esserci ogni giorno”.