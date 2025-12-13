TIVOLI – Studente e pusher, 17enne italiano preso con 30 grammi di hashish e 3 mila euro in contanti

Si aggirava nei pressi delle scuole con le dosi già pronte per essere cedute, ma i suoi movimenti hanno insospettito i poliziotti.

Così giovedì mattina 11 dicembre gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale del Minori di Roma un 17enne italiano studente in uno istituto superiore della Città dell’Arte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online line Tiburno.Tv, gli agenti del Reparto Volanti erano impegnati in un controllo di routine nei pressi degli istituti superiori di Tivoli.

Transitando in via Acquaregna i poliziotti hanno notato il 17enne aggirarsi con fare sospetto, per questo è stato fermato e sottoposto a controllo.

Dallo zaino sono spuntate alcune dosi di hashish e alcune banconote, a quel punto il ragazzo è stato accompagnato presso l’abitazione dei genitori in un borgo a circa 20 chilometri da Tivoli.

L’appartamento è stato perquisito e i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri contenenti hashish per un totale di circa 30 grammi, oltre ad una somma di circa 3 mila euro considerata probabile provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.