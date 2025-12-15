FONTE NUOVA – I cent’anni di nonna Filomena, festa in casa di riposo

A festeggiarla sono arrivati nipoti di primo, secondo, terzo e quarto grado.

Ieri Filomena Mastroggiorgio ha compiuto 100 anni; sotto, alcuni momenti della festa

Così ieri pomeriggio, domenica 14 dicembre, Filomena Mastroggiorgio ha tagliato il traguardo del secolo di vita presso la Casa di Riposo “Betania Emmaus” di Fonte Nuova dove la centenaria vive da 5 anni.

Intorno a lei tanti nipoti e pronipoti, tra cui Laura Suffer, consigliera comunale di Fonte Nuova che ha portato l’omaggio dell’amministrazione comunale insieme all’assessora alle Politiche Giovanili Livia Laurenzi, a nome del sindaco Umberto Falcioni.

Filomena Mastroggiorgio tra la bisnipote e consigliera comunale Laura Suffer e l’assessora Livia Laurenzi

Nata il 14 dicembre 1925 a Macchia Val Fortore in provincia di Campobasso, Filomena è la decima di 12 figli di una coppia di contadini, dopo la terza elementare ha iniziato a lavorare i campi fino a quando nel 1963 ha lasciato il paese natio e si è trasferita a Tor Lupara, all’epoca frazione del Comune di Mentana, stabilendosi nella palazzina della sorella maggiore Concetta e del cognato Nunzio Santone.

Single, per decenni Filomena ha lavorato presso una sola famiglia come baby sitter crescendo i due figli della coppia e successivamente assumendo il ruolo di donna di servizio fino alla pensione.

Anche da pensionata, dopo la morte della sorella e del cognato, Filomena è rimasta nella palazzina di famiglia a Tor Lupara insieme agli amati nipoti Nicola, Vittoria e alla compianta Giuseppina, gli affetti della centenaria.

Ieri sono stati loro ad organizzare la festa con torta, spumante, palloncini e una valanga d’affetto.