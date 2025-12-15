LABICO – Carabinieri e anziani insieme per il pranzo di Natale

Ieri, domenica 14 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno partecipato ad un pranzo con gli anziani in occasione delle prossime festività natalizie, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Le Querce”.

All’evento, organizzato dal Presidente dell’Associazione “Le Querce”, hanno preso parte circa 80 anziani soci.

L’occasione è stata propizia, da parte del Comandante della Compagnia Carabinieri di Colleferro e del Comandante della Stazione Carabinieri di Labico, per fornire utili informazioni e consigli su come difendersi dai raggiri, più frequenti in genere proprio durante i periodi di festività, illustrando le principali tipologie e strategie utilizzate dai truffatori per guadagnare la fiducia delle vittime.

É stata l’occasione per ribadire, inoltre, di non esitare a chiamare, in caso di dubbi e/o necessità, i carabinieri al numero unico di emergenza del 112.

L’evento ha rappresentato un momento di aggregazione e di affettuosa vicinanza alla popolazione, ed è stata anche occasione per i presenti di rievocazione di racconti legati a precedenti tentativi di truffe o di vicinanza alle attività dell’arma oltre che per scattare qualche fotografia insieme ai militari.