FIANO ROMANO – Referendum Giustizia, il convegno della Camera Penale di Rieti

Si è tenuto venerdì 20 febbraio presso il Castello Ducale Orsini di Fiano Romano il convegno “Perché è giusto separare le carriere”, promosso dalla Camera Penale di Rieti su iniziativa delle forze locali di centrodestra.

Secondo un comunicato stampa della coordinatrice di Forza Italia Vanessa Paniccia, è stato un incontro molto partecipato che ha visto la presenza di relatori di altissimo livello e di un pubblico numeroso e attento su un tema centrale per il futuro dell’assetto istituzionale del Paese.

A moderare l’incontro l’Avvocato Antonio Giannotti, che ha guidato il dibattito con equilibrio e competenza. Nel suo intervento ha precisato come sia più corretto parlare di riforma della magistratura e non di riforma della giustizia, poiché il tema riguarda l’assetto ordinamentale e la distinzione delle funzioni tra magistratura requirente e giudicante, non il diritto dei cittadini alla giustizia.

Sono intervenuti l’Onorevole Alessandro Battilocchio (Forza Italia) e l’Onorevole Alessandro Palombi (Fratelli d’Italia), portando il punto di vista parlamentare su una riforma ritenuta fondamentale per rafforzare le garanzie costituzionali.

“Ci accusano di attaccare la Costituzione – ha dichiarato Battilocchio – ma noi stiamo facendo l’esatto contrario. Ci stiamo ancorando alla Costituzione, in particolare all’articolo 111, che parla di giusto processo e terzietà del giudice”.

Interventi puntuali e approfonditi quelli dell’Avvocata Piera Pezzola, dell’Avvocato Carlo Tozzi e dell’Avvocato Vincenzo Valente, avvocati affermati del territorio e professionisti stimati che operano quotidianamente nelle aule di tribunale e conoscono concretamente le criticità del sistema.

Hanno spiegato come la separazione delle carriere rappresenti una scelta di garanzia per i cittadini e non una battaglia ideologica.

Sul punto è intervenuto anche l’Avvocato Marco Arcangeli – Referente per la Camera Penale di Rieti del Comitato “Vota SI’ – E’ giusto”:

“Il tema della separazione delle carriere non è una bandiera di parte. È stato oggetto di confronto anche nel centrosinistra riformista, a partire dalla stagione della Bicamerale fino ai dibattiti più recenti.

Oggi però assistiamo a una chiusura totale. Su temi così delicati servirebbero maggiore coerenza e responsabilità”.

Molto chiaro anche l’intervento dell’Onorevole Palombi:

“I Padri Costituenti hanno previsto la possibilità di riformare la Costituzione. Se hanno inserito procedure di revisione costituzionale, significa che erano consapevoli che nel tempo sarebbero potute emergere esigenze di modifica. Non stiamo tradendo la Carta, stiamo utilizzando uno strumento che la Carta stessa prevede”.