TIVOLI – Parcheggio abbandonato a “Le Palme”: interpellanza in Consiglio comunale

E’ un bene pubblico da 19 anni, ma forse sarebbe più realistico definirlo un “male pubblico” a giudicare dalle condizioni in cui versa.
E’ il parcheggio sotterraneo prospiciente Via Tiburtina e antistante il Centro commerciale “Le Palme”, di proprietà del Comune di Tivoli.
Il parcheggio sotterraneo del Centro commerciale “Le Palme” a Tivoli Terme
Un luogo di bivacco e di rifugio per senza fissa dimora.
Sarà oggetto di dibattito durante il Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria per mercoledì 25 febbraio alle ore 9.00.
Ad aprire i lavori sarà l’interpellanza sullo stato di abbandono e sulla mancata valorizzazione dell’autorimessa comunale sottostante il Centro commerciale “Le Palme” di Tivoli Terme.
La rampa d’accesso al parcheggio sotterraneo
L’immobile di oltre 4.000 metri quadrati è stato costruito nel 2004 nell’ambito della realizzazione del complesso residenziale e commerciale da parte della società “Satema S.r.l.” dell’imprenditore Stefano Terranova, ceduto nel 2007 al Comune di Tivoli.
Da allora il parcheggio è sempre rimasto inutilizzato e abbandonato, meta di vandali e senza fissa dimora.
Non a caso, il 13 novembre 2023 un passante sceso nel sotterraneo per espletare un bisogno rinvenne il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
A gennaio 2021 l’amministrazione comunale all’epoca guidata dal sindaco Giuseppe Proietti aveva messo all’asta il parcheggio sotterraneo ad un prezzo base di 2 milioni 543 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
A determinare il prezzo di due milioni e mezzo fu la perizia corredata da fotografie dell’Ingegner Luigi Tarei, che dopo aver visionato l’immobile il 30 novembre 2020 e valutato ogni possibile deprezzamento dovuto al fisiologico deterioramento fisico, ha evidenziato che oltre all’impianto elettrico e antincendio da ripristinare e i condotti fognari interrotti, erano presenti anche numerose “infiltrazioni meteoriche provenienti da discontinuità e/o fessure e crepe presenti nella sovrastante area asfaltata”.
Nel Consiglio comunale di mercoledì prossimo in seconda convocazione saranno discusse le seguenti mozioni:
• MOZIONE PROT. 88353 DEL 12/11/2025 AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE DI UN PIANO PER LA SICUREZZA URBANA, LA CONVIVENZA E LA VITA NOTTURNA GIOVANILE
• MOZIONE PROT.89264 DEL 14/11/2025 AVENTE AD OGGETTO: TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TIVOLI
• MOZIONE PROT. N. 91754 DEL 24/11/2025 SU: “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA”
• MOZIONE PROT. N. 91758 DEL 24/11/2025 SU: “POTENZIAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA”
• MOZIONE PROT. N. 91762 DEL 24/11/2025 SU: “POTENZIAMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE”
• MOZIONE PROT. N. 91770 DEL 24/11/2025 SU: “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE E PREVENZIONE DEL DEGRADO URBANO”
• MOZIONE Prot. n. 91778 del 24/11/2025 SU: “ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA”
• MOZIONE Prot. n. 91783 del 24/11/2025 SU: “TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLA SICUREZZA URBANA”
• MOZIONE PROT. N. 91793 DEL 24/11/2025 SU: “REGOLAMENTO DELLA MOVIDA E CONTROLLO DEL TERRITORIO”
• MOZIONE PROT. N. 91800 DEL 24/11/2025 SU: “PROGRAMMA COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA DEVIANZA GIOVANILE E CREAZIONE DI SPAZI SICURI”
All’ordine del giorno anche:
• MOZIONE PROT. N. 97030 DEL 12/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: “RICHIESTA DI REVISIONE DELLE NUOVE TARIFFE DEI PARCHEGGI”
• MOZIONE PROT. N. 98098 DEL 17/12/2025 VIA DEI LARICI
• MOZIONE PROT. N. 98100 DEL 17/12/2025 SU TIVOLI FORMA
• MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA IDROGEOLOGICA E LA RESILIENZA DEL TERRITORIO TIBURTINO – “PROTOCOLLO ANIENE 2026”
• MOZIONE AVENTE AD OGGETTO:”REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA ZTL DEL CENTRO STORICO–MEDIEVALE – TUTELA DEI RESIDENTI, EQUITÀ TARIFFARIA E COERENZA FUNZIONALE”
• MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “SOLIDARIETÀ AL POPOLO IRANIANO E CONDANNA DEL REGIME TEOCRATICO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN PER LE SISTEMATICHE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI”
• MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “ATTO DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI “DIGNITÀ SALARIALE” NEGLI APPALTI DEL COMUNE DI TIVOLI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023”
La seduta è pubblica.