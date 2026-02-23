TIVOLI – Parcheggio abbandonato a “Le Palme”: interpellanza in Consiglio comunale

Il sotterraneo del Centro commerciale è proprietà del Comune

E’ un bene pubblico da 19 anni, ma forse sarebbe più realistico definirlo un “male pubblico” a giudicare dalle condizioni in cui versa.

E’ il parcheggio sotterraneo prospiciente Via Tiburtina e antistante il Centro commerciale “Le Palme”, di proprietà del Comune di Tivoli.

 

Il parcheggio sotterraneo del Centro commerciale “Le Palme” a Tivoli Terme

 

Un luogo di bivacco e di rifugio per senza fissa dimora.

Sarà oggetto di dibattito durante il Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria per mercoledì 25 febbraio alle ore 9.00.

Ad aprire i lavori sarà l’interpellanza sullo stato di abbandono e sulla mancata valorizzazione dell’autorimessa comunale sottostante il Centro commerciale “Le Palme” di Tivoli Terme.

 

La rampa d’accesso al parcheggio sotterraneo

 

L’immobile di oltre 4.000 metri quadrati è stato costruito nel 2004 nell’ambito della realizzazione del complesso residenziale e commerciale da parte della società “Satema S.r.l.” dell’imprenditore Stefano Terranova, ceduto nel 2007 al Comune di Tivoli.

Da allora il parcheggio è sempre rimasto inutilizzato e abbandonato, meta di vandali e senza fissa dimora.

Non a caso, il 13 novembre 2023 un passante sceso nel sotterraneo per espletare un bisogno rinvenne il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A gennaio 2021 l’amministrazione comunale all’epoca guidata dal sindaco Giuseppe Proietti aveva messo all’asta il parcheggio sotterraneo ad un prezzo base di 2 milioni 543 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

 

A determinare il prezzo di due milioni e mezzo fu la perizia corredata da fotografie dell’Ingegner Luigi Tarei, che dopo aver visionato l’immobile il 30 novembre 2020 e valutato ogni possibile deprezzamento dovuto al fisiologico deterioramento fisico, ha evidenziato che oltre all’impianto elettrico e antincendio da ripristinare e i condotti fognari interrotti, erano presenti anche numerose “infiltrazioni meteoriche provenienti da discontinuità e/o fessure e crepe presenti nella sovrastante area asfaltata”.

Nel Consiglio comunale di mercoledì prossimo in seconda convocazione saranno discusse le seguenti mozioni:

• MOZIONE PROT. 88353 DEL 12/11/2025 AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE DI UN PIANO PER LA SICUREZZA URBANA, LA CONVIVENZA E LA VITA NOTTURNA GIOVANILE

• MOZIONE PROT.89264 DEL 14/11/2025 AVENTE AD OGGETTO: TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TIVOLI

• MOZIONE PROT. N. 91754 DEL 24/11/2025 SU: “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA”

• MOZIONE PROT. N. 91758 DEL 24/11/2025 SU: “POTENZIAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA”

• MOZIONE PROT. N. 91762 DEL 24/11/2025 SU: “POTENZIAMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE”

• MOZIONE PROT. N. 91770 DEL 24/11/2025 SU: “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE E PREVENZIONE DEL DEGRADO URBANO”

• MOZIONE Prot. n. 91778 del 24/11/2025 SU: “ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA”

• MOZIONE Prot. n. 91783 del 24/11/2025 SU: “TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLA SICUREZZA URBANA”

• MOZIONE PROT. N. 91793 DEL 24/11/2025 SU: “REGOLAMENTO DELLA MOVIDA E CONTROLLO DEL TERRITORIO”

• MOZIONE PROT. N. 91800 DEL 24/11/2025 SU: “PROGRAMMA COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA DEVIANZA GIOVANILE E CREAZIONE DI SPAZI SICURI”

All’ordine del giorno anche:

• MOZIONE PROT. N. 97030 DEL 12/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: “RICHIESTA DI REVISIONE DELLE NUOVE TARIFFE DEI PARCHEGGI”

• MOZIONE PROT. N. 98098 DEL 17/12/2025 VIA DEI LARICI

• MOZIONE PROT. N. 98100 DEL 17/12/2025 SU TIVOLI FORMA

• MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA IDROGEOLOGICA E LA RESILIENZA DEL TERRITORIO TIBURTINO – “PROTOCOLLO ANIENE 2026”

• MOZIONE AVENTE AD OGGETTO:”REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA ZTL DEL CENTRO STORICO–MEDIEVALE – TUTELA DEI RESIDENTI, EQUITÀ TARIFFARIA E COERENZA FUNZIONALE”

• MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “SOLIDARIETÀ AL POPOLO IRANIANO E CONDANNA DEL REGIME TEOCRATICO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN PER LE SISTEMATICHE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI”

• MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “ATTO DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI “DIGNITÀ SALARIALE” NEGLI APPALTI DEL COMUNE DI TIVOLI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023”

La seduta è pubblica.

