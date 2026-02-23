SUBIACO – Ospedale in lutto, si è spento il chirurgo Roberto Longo

Quando andò in pensione dopo 42 anni di onorato servizio, i colleghi dell’ospedale “Angelucci” di Subiaco lo salutarono con profondo affetto e una lettera carica di stima.

Era il primo aprile del 2021.

A distanza di 5 anni, il dottor Roberto Longo, si è spento oggi pomeriggio, lunedì 23 febbraio, dopo una lunga malattia.

Ne dà notizia l’amministrazione comunale di Subiaco che porge pubblicamente alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze e la vicinanza sincera in questo momento di dolore.

Per molti anni responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale di Subiaco, il dottor Roberto Longo è stato un punto di riferimento imprescindibile per la sanità del territorio, distinguendosi per competenza, dedizione e straordinaria umanità.

“Subiaco è stata per lui molto più di un luogo di lavoro – è il ricordo dell’amministrazione comunale – l’ha sempre considerata una seconda casa, scegliendo di mettere le proprie capacità professionali al servizio della città e dei suoi cittadini, con spirito di abnegazione e senso profondo delle istituzioni. Fino al pensionamento, avvenuto nel 2021, ha operato con instancabile impegno, garantendo cure, ascolto e presenza costante nei momenti più delicati.

La sua eredità professionale e umana resterà viva nel ricordo dei colleghi, dei pazienti e dell’intera comunità di Subiaco, che oggi perde un medico stimato e un uomo di grande valore”.

L’indomani – era il 2 aprile 2021 la Asl Roma 5 lo salutò con un comunicato stampa intitolato affettuosamente “C’è posta per il dr. Roberto Longo” in cui fu pubblicato una lettera dei colleghi:

“Carissimo dottor Roberto – scrisse il personale del nosocomio – noi tutti medici ed operatori del presidio ospedaliero Angelucci di Subiaco la salutiamo con profondo affetto.

Ha trascorso molti anni della Sua carriera in questo piccolo presidio sempre disponibile ai bisogni della popolazione e pronto, in ogni occasione, a regalare un saluto ed un sorriso ad ogni membro di questa grande famiglia. Grazie per aver condotto il reparto di chirurgia, sala operatoria ed in passato il pronto soccorso, con grande professionalità e responsabilità anche nelle situazioni più difficili con coraggio e spirito di sacrificio.

Con profonda stima Le auguriamo tante soddisfazioni e soprattutto la gioia data dalla consapevolezza di aver dato un grande contributo al bene di questa collettività.

La sua famiglia dell’Angelucci”.