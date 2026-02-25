MENTANA – Fedeli in festa, arriva il vice di Papa Leone

I fedeli di Mentana sono pronti ad accogliere Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Baldassare Reina.

Il Vicario del Santo Padre Leone XIV per la Diocesi di Roma sarà nella parrocchia di San Nicola da Bari sabato prossimo 28 febbraio alle ore 18 in occasione della seconda Domenica di Quaresima.

Il Cardinale presiederà la solenne concelebrazione eucaristica.

Nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, il cardinale e arcivescovo Baldassare Reina, detto Baldo, dal 6 aprile 2024 è amministratore apostolico di Ostia, dal 6 ottobre 2024 è vicario generale per la diocesi di Roma e dal 25 ottobre 2024 arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano.