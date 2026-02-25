FONTE NUOVA – Lezione di Legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi su tematiche di stretta attualità e di forte impatto per la loro fascia d’età, fornendo loro gli strumenti cognitivi per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo.

L’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Frammartino di Fonte Nuova

Così stamane, mercoledì 25 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno incontrato circa 100 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Frammartino, Liceo Artistico, Istituto Tecnico, Istituto Professionale di via 2 Giugno, a Fonte Nuova per parlare di uso di sostanze stupefacenti e violenza di genere.

Il Capitano Carmine Rossi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Monterotondo

L’incontro formativo rientra nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, parte di un protocollo nazionale con il Ministero dell’Istruzione per educare studenti di ogni ordine e grado alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole e alla convivenza civile.

La conferenza tenuta dal Capitano Carmine Rossi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Monterotondo, ha visto la partecipazione attenta e interattiva degli studenti delle classi prime e seconde, accompagnati dal corpo docenti.

La Vice Preside dell’Istituto Frammartino Maria Caterina Gualaccini

Ad aprire l’incontro è stata Maria Caterina Gualaccini, Vice Preside dell’Istituto Frammartino diretto da Giuliana Vazza.

Dopo un video di presentazione dell’Arma dei Carabinieri e della sua quotidiana attività di prevenzione, solidarietà ed ascolto, il Capitano Carmine Rossi ha dialogato coi ragazzi sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, illustrandone le ripercussioni sulla salute psicofisica e le conseguenze legali, e rispondendo alle numerose domande poste dagli studenti.

Un dialogo aperto e costruttivo finalizzato a rafforzare il rapporto di fiducia tra i giovani e le Istituzioni.

Nel corso dell’incontro con i ragazzi, è stato toccato anche il delicato e attualissimo tema della violenza di genere.

Un altro momento dell’incontro tra i carabinieri e gli studenti di Fonte Nuova

I Carabinieri hanno sottolineato l’importanza fondamentale del rispetto reciproco, dell’educazione all’affettività e del rifiuto di ogni forma di sopruso, aiutando gli studenti a riconoscere i campanelli d’allarme di comportamenti prevaricatori o possessivi fin dalle prime amicizie e relazioni interpersonali.

È stato ribadito l’invito a non isolarsi di fronte alle difficoltà e a rivolgersi sempre con fiducia ai genitori, agli insegnanti o direttamente all’Arma, ricordando la disponibilità costante del Numero Unico di Emergenza 112.

L’incontro formativo di stamane, mercoledì 25 febbraio, al “Frammartino” di Fonte Nuova è stato il primo in un Istituto superiore della zona di competenza della Compagnia di Monterotondo.

Nelle settimane scorse i Comandanti di stazione dell’Arma hanno infatti tenuto Lezioni di Legalità nelle scuole elementari e medie sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Gli incontri si sono svolti agli Istituti Comprensivi “Raffaello Giovagnoli” ed “eSpazia” di Monterotondo, “Paribeni” di Mentana e “Sandro Pertini” di Fonte Nuova.